Военные отчитались о помощи врачей жителям горного села в Дагестане

08 июня 2020, 10:05

Бригада военных врачей из полевого госпиталя в Ботлихском районе провела осмотр более 50 жителей горного села Рахата, сообщили сегодня в Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в мае военные развернули в Буйнакске и селе Ботлих два полевых госпиталя и палаточных лагеря для пациентов с подозрением на COVID-19. Вместе с двумя полевыми госпиталями лагеря смогут принять до 900 пациентов, подсчитали в Минобороны.

7 июня в Дагестане насчитывалось 5858 зараженных, из них 534 умерли и 4562 выздоровели. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Врачи полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО) оказали помощь жителям горного села Рахата Ботлихского района Дагестана, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны РФ.

"Первая выездная бригада медицинской помощи из состава полевого многопрофильного госпиталя ЗВО, развернутого в поселке Ботлих республики Дагестан, выдвинулась в горное село Рахата Ботлихского района для оказания медицинской и консультативной помощи населению", - цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Военные врачи, в том числе врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор провели осмотр больных средней и легкой степени тяжести в фельдшерско-акушерском пункте села Рахата. Также они посетили на дому местных жителей, больных и пожилых людей, которые не смогли самостоятельно прийти в фельдшерско-акушерский пункт, рассказал представитель Южного военного округа Камиль Шамурзаев.

Всего, по его словам, военные врачи осмотрели более 50 жителей села, информирует сегодня "Интерфакс".

По данным издания, на лечении в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны в Ботлихе и Буйнакске находятся более 80 пациентов. Все они находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных врачей.

В Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, во время пандемии резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония", поскольку взятие мазков на коронавирус затягивается, а Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. "Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек", – сказала 22 мая Трагира. По мнению руководителя правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдина Увайсова, эти пациенты также умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Напомним, в мае, после совещания главы Дагестана с президентом России, Москва направила в Дагестан специалистов Минобороны, МЧС, Минздрава и Роспотребнадзора, и 28 мая в республике, где больницы еще недавно были переполнены больными, появилось около 3 тысяч свободных коек. В Каспийске, Дербенте и Хасавюрте было начато строительство инфекционных центров по типовому проекту Минобороны, сообщил 1 июня "Коммерсант".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".