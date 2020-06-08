Азербайджан зафиксировал обстрелы села в зоне конфликта

08 июня 2020, 09:15

Позиции азербайджанских военных были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе в селе на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня Минобороны Азербайджана заявило о 23 обстрелах в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селe Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечается в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

По данным военного ведомства, обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.