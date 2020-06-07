07 июня 2020, 09:05

Азербайджан сообщил о 23 обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Минобороны Азербайджана заявило о 24 нарушениях режима прекращения огня армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах сообщил о 100 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю с 31 мая по 6 июня.

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - заявило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечается в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства. Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.45 мск сегодня не отреагировали на своих сайтах на это заявление об обстрелах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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