Власти Нагорного Карабаха задумались об ужесточении ограничений из-за коронавируса

05 июня 2020, 18:08

Число подтвержденных случаев коронавируса в Нагорном Карабахе резко увеличилось и новые потенциальные носители инфекции прибывают из Армении ежедневно. Власти должны ввести строгие ограничительные меры, чтобы Степанакерт не стал очагом эпидемии, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе на этой неделе было выявлено 17 случаев заражения: 3 июня было выявлено три случая заражения, 2 июня - 11 случаев, 1 июня - три случая, общее число инфицированных достигло 57.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Минздрав Нагорного Карабаха сообщил о выздоровлении за сутки трех инфицированных COVID-19. Коронавирус подтвержден у 57 человек, 31 из которых уже выздоровели, а состояние 26 человек оценивается как удовлетворительное. "В изоляции находятся 69 человек, проведено 1131 тестирование", - сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

За 2 и 3 июня выявлено 14 случаев заражения. "3 июня заражение коронавирусом было подтверждено у трех человек, которые прибыли из Российской Федерации и находились в изоляции. 2 июня коронавирус выявлен у трех человек, прибывших из России, и восемь человек заразились в Шаумяновском районе", - уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

"Пациенты с подтвержденным COVID-19 находятся под наблюдением врачей в медучреждениях Степанакерта и Шуши", - отметила сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха. Она добавила, что пациентов в тяжелом состоянии нет. "Медперсонал обеспечен необходимыми средствами защиты, периодически проводится тестирование", - отметила сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха.

Все жители Нагорного Карабаха, у которых был выявлен коронавирус в последние дни, находились в изоляции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха Самвел Балаян.

Он добавил, что согласно постановлению коменданта ограничено передвижение через границу, в стране введен режим чрезвычайной ситуации, а Шаумяновский район продолжает оставаться в режиме изоляции. Балаян отметил, что дефицита средств защиты в республике нет, масок и перчаток достаточно в продаже и на складах.

"Борьба с коронавирусом вступает в новую фазу", - заявил 3 июня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, добавив, что "нынешняя ситуация [...] обусловлена ситуацией в Армении". "Ежедневно более 500 соотечественников прибывают из Армении, и есть большая вероятность, что среди них есть носители инфекции", - отметил он в ходе прямого эфира в Facebook. "Мы попытаемся ужесточить ограничения на въезд и выезд. Также обсуждается вопрос о наличии лаборатории быстрого тестирования на пограничных с Арменией контрольно-пропускных пунктах", - приводит слова Арутюняна корреспондент "Кавказского узла".

Армения занимает первое место на Южном Кавказе по числу случаев коронавируса - на 5 июня COVID-19 подтвержден у 11 817 человек, 183 пациента скончались, почти 500 человек находятся в тяжелом состоянии. За сутки в Армении выявлено 597 новых случаев заражения.

На самосознание и ответственность жителей полагаться не стоит

Карабахская оппозиционная партия "Завтрашний Арцах" на своей странице Facebook призвала власти "контролировать работу развлекательных центров, магазинов, банков и сервисных учреждений" на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Хирург Степанакертского детского Медцентра Мери Григорян призвала комендатуру "оторваться от бумаг и перейти к делу". "Пока не стало слишком поздно, [...] должны быть наложены строгие ограничения. Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм в сервисных учреждениях" возможно, потому что "площадь небольшая, население небольшое, сотрудников полиции на душу населения достаточно", считает врач. "Потом все взвалите на врачей, а их не так много", - перевел слова Мери Григорян в Facebook корреспондент "Кавказского узла".

Политолог Тигран Григорян отметил, что "власти полагаются на самосознание и ответственность граждан в борьбе с эпидемией, однако я думаю, что пример Армении должен был показать, что это безнадежная и недальновидная политика". Григорян считает, что "опыт Грузии более поучителен", отметил он в Facebook.

"Пока число зараженных людей не так велико и все еще можно контролировать распространение, следует принимать строгие меры. Ограничить свободное передвижение граждан в Степанакерте и других крупных населенных пунктах, закрыть кафе и другие места развлечений. Ввести серьезные штрафы за нарушение установленных правил и оштрафовать всех нарушителей без разбора. Если эти минимальные шаги не будут предприняты, Степанакерт скоро станет эпицентром эпидемии. Отложите популизм в этом вопросе", - перевел слова Тиграна Григоряна корреспондент "Кавказского узла".

Перемирие в апреле 2016 года не остановило вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". "Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".