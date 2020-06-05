Семь человек умерли в Армении от осложнений COVID-19 за сутки

05 июня 2020, 15:56

В официальную статистку смертей от коронавирусной инфекции в Армении включены 183 случая. Еще 69 пациентов с подтвержденным COVID-19 названы умершими по другим причинам.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на 4 июня в Армении за сутки умерли 15 человек с подтвержденным COVID-19, из них девять человек, согласно выводам врачей, скончались не от осложнений коронавирусной инфекции, а от других болезней.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой приведены сведения о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Армении, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Четыре женщины 33, 59, 61 и 69 лет и трое мужчин 78 лет и двое 72-летних умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщил сегодня Минздрав Армении. "У всех были хронические болезни. За прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным COVID-19, однако причиной его смерти стали другие заболевания", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение на официальной странице Минздрава в Facebook.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 183 пациента, еще 69 человек с подтвержденным тестом на коронавирус скончались по иным причинам, сообщил сегодня Национальный центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

"Зарегистрировано 596 новых случаев заражения COVID-19, всего инфицировано 11 817 человек. Выздоровели 3513 пациентов, из них 45 – за прошедшие сутки. Число активных больных достигло 8052. Проведено 65 161 тест", - отмечается в инфографике центра.

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку из-за роста числа тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. "Состояние 418 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 81 пациент находится в крайне тяжелом состоянии", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Торосяна на ежедневном брифинге 4 июня, который транслировался на странице премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Facebook

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".