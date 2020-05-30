Руслан Амиров вновь арестован в Азербайджане

30 мая 2020, 04:55

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Руслан Амиров арестован на 15 суток. Это уже его второй его административный арест за последние два месяца. В партии считают, что Амирова преследуют из-за его политических взглядов.

Как писал "Кавказский узел", активист Руслан Амиров был арестован в апреле на 30 суток, 9 мая он вышел на свободу. отбыв административное наказание.

Руслана Амирова задержали 28 мая днем в Масаллинском районе на юге Азербайджана во время совершения им покупок на вещевом рынке, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя ПНФА Сеймур Хази.

«Руслана привезли в Баку и заключили в одиннадцатое отделение Гарадагского районного управления полиции. 29 мая Гарадагский районный суд Баку приговорил его к 15 суткам административного ареста по статье о мелком хулиганстве (ст. 510 КоАП Азербайджана)", - сказал Хази.

В чем именно обвинили Амирова узнать не удалось, так как процесс был закрытым под предлогом того, что в стране действует режим карантина, а привлеченный активистами партии адвокат не успел приехать на заседание. "Только после заседания суда нам сказали, что Руслана арестовали", - пояснил Хази.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, который с некоторыми послаблениями был продлен до 15 июня. С 31 мая власти обязали жителей страны носить медицинские маски в общественных местах. О динамике распространения вируса, в том числе и в Азербайджане, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Суд был Гарадагском районе, значит, предполагается, что правонарушение также должно быть совершено в этом районе, однако задержали активиста в другом, указал он.

Он также рассказал, что в апреле Амирова уже арестовывали по обвинению в нарушении карантинного режима.

Хази связал задержание Амирова с тем, что он является телохранителем главы ПНФА Али Керимли на общественных началах. Он также отметил, что ранее были арестованы два других телохранителя Керимли на общественных началах – Ниямеддин Ахмедов и Саид Мамедзаде, а также помощник лидера партии – Фаиг Амирли.

5 апреля активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ниямеддин Ахмедов был задержан, а на следующий день его приговорили к 30 суткам административного ареста по ст. 211 (нарушение карантинного режима) и 535.1 (неподчинение законным требованиям полиции) КоАП Азербайджана. По истечении срока ареста Ахмедова не выпустили на свободу, 18 мая стало известно, что Ахмедову предъявлено обвинение по статье о финансировании терроризма (ст. 214-1 УК Азербайджана). Саид Мамедзаде 18 мая был арестован на четыре месяца по обвинению в хулиганстве (ст. 223.1 УК Азерайджана). Помощник председателя ПНФА, финансовый директор газеты "Азадлыг" Фаиг Амирли 25 мая был арестован на 15 суток по обвинению в "мелком хулиганстве" в Сабирабадском районе, куда он приехал посетить могилы родителей. Этот административный арест стал вторым за последние полтора месяца. В ПНФА считают, что Амирли преследуют по сфабрикованному обвинению.

Сотрудник Гарадагского районного суда подтвердил информацию об аресте Амирова на 15 суток.

Напомним, К 17 апреля в Азербайджане были арестованы семь активистов ПНФА. В партии заявили, что ее лидер Али Керимли лишен мобильной связи и доступа к Интернету. 20 апреля активист ПНФА Ализамин Салаев был приговорен к реальному сроку по обвинению в клевете и оскорблении после распространения в соцсетях видео с критикой в адрес полицейского. Еще двое активистов ПНФА были арестованы в Баку 22 апреля, десятым арестованным в административном порядке стал член партии Шамси Кесеменли, одиннадцатым - Эльвин Мамедов, двенадцатым - Рамид Нагиев. Тринадцатым и четырнадцатым - Али Иманханлы и Эльхан Алиев, пятнадцатым – Джейхун Рзаев.