Коллективный намаз в Батуми 24 мая 2020 года. Верующие молились не только в мечети, но и около нее. Фото: Манана Квелиашвили, Batumelebi.netgazeti.ge

24 мая 2020, 16:21

Коллективные намазы прошли в мечетях Тбилиси и Батуми

Праздничные намазы и проповеди по случаю Ураза-байрама прошли сегодня в мечетях Тбилиси и Батуми. Работники мечетей следили, чтобы верующие соблюдали социальную дистанцию, заверили представители муфтията.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая завершился месяц поста Рамадан. Тбилисская джума-мечеть закрыта, и верующие должны молиться дома, заявил 22 мая настоятель мечети. В Батуми мечеть была открыта, однако и там пятничного коллективного намаза 22 мая не проводили, чтобы не нарушать условия карантина.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после поста Рамадан, в этом году он пришелся на 24 мая.

Муфтий Грузии Адам Шантадзе в батумской мечети 24 мая 2020 года. Маски на нем нет. Фото: Манана Квелиашвили, Batumelebi.netgazeti.geМуфтий Грузии Адам Шантадзе посетил сегодня соборную Батумскую мечеть, где провел праздничный намаз по случаю праздника Ураза-байрам, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы муфтия. "Муфтий посетил мечеть в Батуми, где состоялся праздничный намаз и хутба (проповедь)", - сказал он.

Мечеть в Батуми рассчитана на две тысячи человек, поэтому сегодня была возможность организовать намаз таким образом, чтобы люди находились друг от друга на дистанции в два метра, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель управления мусульман Батуми Михаил Микеладзе.

Намаз  в батумской мечети прошел с соблюдением мер безопасности, подтвердил "Кавказскому узлу" преподаватель Батумского педагогического университета Аслан Шарашидзе, который сам посетил мечеть. "Я был сегодня в мечети, молился со всеми. Во время службы все прихожане были в масках, мы строго соблюдали дистанцию в два метра, как было рекомендовано и властями и муфтием", - сказал Алсан Шарашидзе. 

Впервые с 19 марта мусульмане в Батуми собрались сегодня для коллективной молитвы, пишет аджарское интернет-издание "Батумелеби". 

В тбилисской джума-мечети также были проведены торжественный намаз и хутба, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" настоятель мечети Ясин Алиев. По его словам, количество людей во время проповеди было ограничено. "Вход в мечеть на время пандемии регламентирован - обязательно следует входить в маске и не снимать ее во время всей службы. Необходимо соблюдать дистанцию между присутствующими", - пояснил Ясин Алиев.

В мечеть в любое время свободно могут войти два-три человека, обязательно в масках, но перед намазом работники мечети, по его словам, следят за тем, чтобы у собравшихся была возможность сохранять дистанцию в два метра.

Напомним, власти Грузии 23 мая не стали продлевать режим чрезвычайного положения в стране и отменили, в том числе комендантский час. При этом остались в силе некоторые ограничения, такие как масочный режим и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой приведены данные о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Грузии, приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на Южном Кавказе и юге России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Карантин снят в девяти селах Болнисского района Грузии", "Число инфицированных коронавирусом в Абхазии достигло девяти", "Девять новых случаев COVID-19 зафиксированы в Грузии".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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