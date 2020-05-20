Роспотребнадзор объяснил всплеск COVID-19 в трех районах Калмыкии нарушением самоизоляции

20 мая 2020, 20:17

В Черноземельском, Ики-Бурульском и Яшалтинском районах Калмыкии выросли темпы распространения коронавируса, сообщил главный санитарный врач республики, связав это с поездками местных жителей в Дагестан и другие соседние регионы.

Как сообщал "Кавказский узел", к сегодняшнему утру в Калмыкии, по данным Роспотребнадзора России, было зафиксировано 744 случая заражения коронавирусом. В республике скончался десятый больной COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Калмыкии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Десятой жертвой коронавируса в республике стал мужчина 1958 года рождения, сообщил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Минздрава Калмыкии, на сегодняшний 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В инфекционные больницы Элисты и шести районов – Городовиковского, Сарпинского, Яшалтинского, Яшкульского, Кетченеровского, Черноземельского, – госпитализированы 287 человек. В изоляторах находятся девять человек, режим домашней изоляции предписан 702 жителям Калмыкии, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию министерства.

В республике зарегистрировано еще 32 случая заражения СOVID-19, их общее число с начала пандемии достигло 776. При этом выздоровели 274 человека, сообщили в Минздраве Калмыкии. На правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф" к 19.00 мск 20 мая данные с 10.35 мск не обновлялись, там по-прежнему говорится о 744 случаях заражения и 262 выздоровевших.

Глава калмыцкого управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев отметил, что с начала мая в Элисте наблюдается "заметное снижение" темпов прироста случаев заражения, при этом "эпидемический процесс вступил в активную фазу в районах республики". "В Элисте темп прироста на 18-й календарной неделе (27 апреля – 3 мая. – Прим. "Кавказского узла") составлял 103,8%, а на 20-й неделе (11-17 мая. – Прим. "Кавказского узла") он снизился до 28,6%. Но за это же время в районах прирост увеличился с 53,3% до 78%", - уточнил Санджиев.

Наиболее неблагополучная ситуация складывается в трех приграничных районах – Черноземельском, Ики-Бурульском и Яшалтинском, рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора в ходе прямого эфира на странице Минздрава Калмыкии в Instagram. "Мы связываем это с несоблюдением режима самоизоляции местными гражданами, а также с миграцией в соседние регионы – в первую очередь, в Республику Дагестан", - сказал Санджиев.

В начале мая Минздрав России признал, что распространение коронавируса в Дагестане вызывает больше опасений, чем ситуация в других регионах страны. По числу инфицированных с начала пандемии Дагестан на сегодняшний день опережает все регионы СКФО и ЮФО, занимая пятое место по России.

По мнению Санджиева, на несоблюдение режима самоизоляции указывают также такие показатели, как высокая доля людей старше 65 лет среди заболевших коронавирусом – 14,7%, и невозможность установить контакты почти в 20% случаев заражения. "Это говорит о том, что люди даже не помнят, куда они ходили и с кем общались", - пояснил главный санврач Калмыкии.

Еженедельно растет и число больных пневмонией: с 27 апреля по 3 мая пневмония была обнаружена у 49 человек, с 4 по 10 мая - у 87, отметил глава Роспотребнадзора Калмыкии. "На сегодня у нас зарегистрировано 159 пневмоний", - добавил Санджиев, связав высокий уровень заболеваемости пневмонией с тем, что жители республики зачастую поздно обращаются к врачам.

Если эпидемиологическая ситуация до конца недели не изменится в лучшую сторону, то режим самоизоляции будет продлен. "Говорить об ослаблении ограничительных мер еще рано", - резюмировал Санджиев.

Заболеваемость коронавирусом в Калмыкии пойдет на снижение, если удастся локализовать вспышки инфицирования в районах и "население выдержит еще две недели", сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов. "Все предпосылки для этого есть", - заверил он в ходе прямого эфира в Instagram.

"Кавказский узел" писал, что активисты предупредили о росте протестных настроений в Калмыкии из-за режима самоизоляции. Они указали, что власти не оказывают помощи гражданам, потерявшим доходы из-за эпидемии коронавируса. Режим самоизоляции в Калмыкии действует до 24 мая.

Юрий Кикенов подтвердил слова главного санитарного врача о тенденции к снижению темпов роста заболеваемости в Элисте. "Завозных случаев в Элисте уже не наблюдается", - заявил глава Минздрава республики.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".