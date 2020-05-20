Жалобы армавирских медработников на недоплаты обернулись уголовным делом

20 мая 2020, 01:57

Краснодарское управление Следкома возложило ответственность за невыплату стимулирующих надбавок работникам скорой помощи в Армавире на руководство горбольницы. Глава региона отчитался о доплате за работу в условиях эпидемии почти 9 тысячам медработников.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники скорой помощи Армавира пожаловались 16 мая, что не получили обещанные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Прокуратура провела проверку и нашла нарушения в этой больнице. После этого медработники записали видеообращение к властям и создали петицию с просьбой не увольнять главврача. Кубанское управление Следкома начало проверки по многочисленным жалобам врачей в Красноармейском, Абинском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Кавказском районах и городе Краснодаре

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 93 новых случая заражения коронавирусом, регион остался в лидерах в ЮФО по общему числу инфицированных, где их 2792. Число смертей от COVID-19 не изменилось - 26. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Следователи после проверки по жалобам сотрудников станции скорой медицинской помощи города о невыплате стимулирующих надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст.293 УК России), говорилось сообщении на сайте кубанского управления Следкома 19 мая. Максимальная санкция по этой статье предполагает три месяца ареста.

«По данным следствия, нарушение прав сотрудников (горбольницы Армавира) на своевременное и в полном объеме получение стимулирующих выплат […] стало возможным в результате допущенной руководством лечебного учреждения халатности», - отмечается в сообщении. Дело передано во второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Проверки по жалобам медработников проходят во многих регионах России, но уголовное дело возбуждено впервые, проинформировал 19 мая «Коммерсант». По данным инициативной группы врачей Армавира, 14 сотрудников получили стимулирующие выплаты по 25 тысяч рублей, остальным, как сообщает руководство больницы, средства будут перечислены в ближайшее время, отмечает издание.

После заявления армавирских врачей скорой медицинской помощи об отсутствии доплат за работу с больными коронавирусом аналогичные видеообращения от медработники из Краснодара, Новокубанска, Абинска, Кавказского, Староминского, Красноармейского и Темрюкского районов стали публиковаться в соцсетях, сообщило 19 мая издание «Свободные медиа». Публикация одного из таких видеороликов фельдшером скорой помощи ЦРБ Красноармейского района края привела к вызову к следователям вместе с главврачом и экономистом больницы.

«Старший следователь задавал мне вопросы. Из-за чего всё произошло? Кто выкладывал обращение? Как я это делала, через что? Я, естественно, всё рассказала: куда выложила и как. После чего следователь составил протокол изъятия моего мобильного телефона», - приводит издание слова фельдшера.

По ее словам, давления на нее не оказывали, но дали понять, что за распространение видеообращения может последовать уголовная ответственность. «После этого видео выплаты инфекционным бригадам поступили в полном объёме. Кроме того, нас стали больше обеспечивать перчатками, дезсредствами, спецкостюмы, маски начали выдавать», - сообщила фельдшер.

На сайтах ЦРБ Красноармейского района, а также администрации муниципалитета края на 00.10 мск сегодня нет данных о жалобе сотрудников районной станции скорой помощи на невыплаты стимулирующих надбавок, а также о беседе фельдшера станции со следователями.

Подобная ситуация сложилась и в Абинском районе края. Ранее сотрудников скорой помощи в Абинске, опубликовавших видеообращение о невыплате обещанных надбавок за работу в период пандемии, силовики вызвали для разъяснений и предупредили об уголовном преследовании за экстремизм. До публикации видеобращения коллектив врачей в Абинском районе встречался с главврачом Абинской ЦРБ Павлом Исаевым, но его объяснения о порядке выплат не удовлетворили сотрудников.

На встрече с коллективом Холмской районной больницы №2 17 мая главврач Абинской ЦРБ Павел Исаев заявил, что выплаты положены только тем медработника, которые непосредственно контактировали с коронавирусными больными.

«Эти выплаты положены тем, которые имели непосредственный контакт с пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция […] в районе за апрель таких случаев было всего два […] один в Ахтырке, другой – в Абинске. В мае таких пациентов было больше, поэтому в мае те, кто контактировал с ковидными, получат (стимулирующие надбавки) в июне», - пояснил Исаев.

На этой же встрече выступила и главный экономист Абинской ЦРБ Ильина И.Г. По ее словам, на 17 мая в федеральном регистре значится 12 человек из Абинского района с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, шесть из которых не контактировали с медицинским персоналом Абинской больницы.

«В апреле – 2 человека, в мае – 4 человека (больных коронавирусом контактировали с медработниками) […] выплаты по постановлению (правительства России) произведены четверым за двух больных (в апреле), которые были направлены в ковидный госпиталь [ …] два водителя и два фельдшера скорой помощи», - пояснила главный экономист, добавив, что изначально медработникам было выплачено за часы работы, позже было доначислена некоторая сумма, и сотрудники получили по 25 тысяч рублей.

Видеозапись со встречи была опубликована на YouTube-канале «Гражданское достоинство» после поступления на анонимную линию проекта проект "Синдиката-100" "Скорая журналистская помощь".

Проект "Скорая журналистская помощь" создали журналисты объединения "Синдикат-100" и волонтеры, чтобы помочь медработникам, которые контактируют с зараженными коронавирусом пациентами. Главной задачей проекта является мониторинг обеспеченности сотрудников больниц средствами индивидуальной защиты, пояснили его создатели.

В Краснодарском крае стимулирующие выплаты за апрель получил 8871 медработник - это врачи, средний и младший медперсонал, водители, говорилось в сообщении на сайте администрации региона 19 мая. «Общая сумма выделенных средств составила 260 млн рублей. Перерасчет был произведен в связи с изменениями в постановлении Правительства РФ №484 […] Всего на доплаты медперсоналу в Краснодарском крае предусмотрено 1,65 млрд рублей. Из них 722,5 млн – федеральные средства, 343 млн выделены из краевого бюджета», - отмечается в сообщении.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, все выплаты производятся по факту работы с больными коронавирусом. «Ведется дневник каждого пациента, он доступен федеральному Минздраву, Роспотребнадзору. В нем есть история каждого пациента, какие врачи с ним работали», – пояснил Кондратьев.

19 мая генеральный прокурор потребовал от руководителей региональных ведомств в ЮФО и СКФО проверить жалобы медработников, которые заявили, что вопреки постановлению кабмина не получили стимулирующие надбавки за борьбу с коронавирусом.

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