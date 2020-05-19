Силовики усмотрели экстремизм в жалобе врачей из Абинска на отсутствие доплат

19 мая 2020, 16:55

Сотрудники скорой помощи в Абинске заявили в видеообращении 18 мая, что не получили обещанных выплат за работу в период пандемии. Силовики вызвали их для разъяснений и предупредили об уголовном преследовании за экстремизм. Кубанское управление Следкома начало проверки по многочисленным жалобам врачей, в том числе абинских.

Как сообщал "Кавказский узел", сотрудники скорой помощи Армавира пожаловались 16 мая, что не получили обещанные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Прокуратура провела проверку и нашла нарушения в этой больнице. После этого медработники записали видеообращение к властям и создали петицию с просьбой не увольнять главврача.

19 мая генеральный прокурор потребовал от руководителей региональных ведомств в ЮФО и СКФО проверить жалобы медработников, которые заявили, что вопреки постановлению кабмина не получили стимулирующие надбавки за борьбу с коронавирусом.

Сотрудники скорой помощи Абинска также записали видеообращение с жалобой, что они не получили дополнительные выплаты. "Мы, работники скорой помощи Абинского района Краснодарского края, сообщаем, что обещанные нашим президентом выплаты на 18 мая 2020 года нам не перечислены. Руководство Абинской ЦРБ пытается нас убедить, что нам никакие выплаты не предусмотрены", - говорит на видео один из девяти человек, стоящих у машины скорой помощи. "Нам ничего не выплачивают!" - заявляют они хором. Имена людей на видео не называются, их лица закрыты медицинскими масками.

Это видео было размещено в различных соцсетях. Публикация от 18 мая на Youtube-канале Moscow Information Agency MOW к 16.55 мск 19 мая собрала 25 просмотров. Публикация в паблике "Подслушано в Северском районе" в соцсети "ВКонтакте" собрала 4498 просмотров и 72 "лайка".

Главврач Абинской ЦРБ Павел Исаев встречался с коллективом 17 мая, но его объяснения о порядке выплат не удовлетворили сотрудников. Они указали, что доставляли в инфекционную больницу пациента с пневмонией, а сама ЦРБ закрывалась на карантин из-за подтверждения коронавируса у одного из пациентов.

Сотрудники Абинской районной больницы обратились к представителям проекта "Скорая журналистская помощь". Записавших видеообращение врачей скорой помощи вызвали в правоохранительные органы для разъяснений, причем одному из жаловавшихся на отсутствие доплат вручили предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, сообщили сотрудники проекта, куда была передана копия. Копия этого предупреждения имеется и в распоряжении "Кавказского узла". Авторы видеообращения предпочли не публиковать свои имена.

Проект "Скорая журналистская помощь" создали журналисты объединения "Синдикат-100" и волонтеры, чтобы помочь медработникам, которые контактируют с зараженными коронавирусом пациентами. Главной задачей проекта является мониторинг обеспеченности сотрудников больниц средствами индивидуальной защиты, пояснили его создатели.

Медработники, которые записали обращение, не имеют права на доплаты, заявил депутат Госдумы Иван Демченко. "Врачи из этой поликлиники, которые брали тесты, два экипажа скорой помощи, получили выплаты. Людей на видео подогрели провокаторы. Врачи в колхозе, в станице где-то не дослушали, не поняли постановления... Они не имеют отношения к "ковидным" больным. Все врачи, которые непосредственно занимаются зараженными, они свои выплаты получают", - процитировало Демченко 18 мая издание "Политика сегодня".

В свою очередь, депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 "системной ошибкой" и пообещала разобраться в ситуации. "Рекомендации Минздрава и правительства РФ были не совсем корректны. Это момент, который нужно четко отработать, чтобы у врачей не было напрасных ожиданий", - привело слова Костенко издание.

В Краснодарском крае ведется проверка по целому ряд жалоб кубанских медработников на отсутствие доплат, в том числе в Абинском районе. "Следственными органами Краснодарского края организовано проведение доследственных проверок по информации о невыплате стимулирующих доплат за работу в условиях пандемии COVID-19 медикам в Красноармейском, Абинском, Ленинградском, Усть-Лабинском, Новокубанском, Кавказском районах и городе Краснодаре. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - передал 18 мая информацию ведомства ТАСС.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".