Сотрудники больницы в Армавире выступили в защиту главврача

18 мая 2020, 05:53

Прокуратура Армавира нашла нарушения в больнице, сотрудники которой пожаловались на невыплату надбавок за работу с инфицированными коронавирусом. Медработники записали видеообращение к властям и создали петицию с просьбой не увольнять главврача.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники скорой помощи Армавира пожаловались 16 мая, что не получили обещанные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Глава Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от регионального Минздрава разобраться в ситуации. В случае, если нарушения подтвердятся, краевые власти пообещали принять жесткие дисциплинарные меры, в том числе кадровые.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Прокуратура Армавира подтвердила нарушения, допущенные главным врачом городской больницы, из-за которых медработникам не выплатили надбавки за работу в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном 17 мая на сайте администрации Армавира.

В частности, по данным ведомства, было установлено, что с медработниками, которые работают с инфицированными коронавирусом, не заключались дополнительные соглашения к трудовым договорам, предусматривающие получение стимулирующих выплат.

Кроме того, как было установлено, положение об условиях и порядке установления выплат стимулирующего характера горбольница разработала лишь 14 мая и не направила на согласование в региональный Минздрав, тогда как это было необходимо сделать до 24 апреля.

Ранее вице-губернатор Анна Минькова заявила, что в случае, если будут выявлены факты нарушений, губернатор поручил уволить главного врача больницы в течение суток.

Сотрудники больницы попросили не увольнять главврача Сергея Смирнова. Они записали видеообращение, которое было опубликовано 17 мая на странице 360 GorodArmavir на видеохостинге YouTube. Медработники, одетые в белые халаты и маски, выстроились на площади перед зданием больницы. В руках они держат листки бумаги, на которых написано "Смирнов, мы с тобой".

"Городская больница Армавира просит вернуть главного врача, разобраться в ситуации", - хором произносят участники акции. Ролик, по данным на 05.53 мск сегодня, 18 мая набрал 6 074 просмотра и 20 комментариев.

На сайте онлайн-петиций change.org 16 мая была опубликована петиция в защиту Сергея Смирнова. "Прошу заметить, что сотрудники не просили уволить главного врача, они говорили, что не получили выплаты. Прошу пояснить, в чем конкретно в данной ситуации обвиняется главный врач, если средства федеральные, и доплаты не получили не только медицинские работники нашего региона", - пишет автор петиция, которая по данным на 05.53 мск сегодня, 18 мая набрала 1145 подписей.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".