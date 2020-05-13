Сотрудники интерната на Ставрополье сообщили о критической ситуации из-за карантина

13 мая 2020, 10:41

Коллектив психоневрологического интерната в Ставропольском крае третью неделю находится на карантине вместе с зараженными пациентами, а власти не реагируют на обращения, следует из опубликованного 12 мая видеообращения сотрудников учреждения. В ближайшие дни пациентов интерната решено госпитализировать, заверил глава Новоселицкого района.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что психоневрологический круглосуточный интернат для инвалидов в Новоселицком районе закрыт на карантин, а все проживающие изолированы в интернате после того, как у 21 сотрудника и пациента подтвердился коронавирус.

За сутки еще у 51 пациента на Ставрополье подтвердился коронавирус, общее число инфицированных в регионе достигло сегодня 1176, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Сотрудники психоневрологического интерната записали видеообращение, которое 12 мая было опубликовано на YouTube-канале пользователя Анны Кияненко. На кадрах видео, снятого на крыльце интерната, показаны восемь человек – двое мужчин и шесть женщин в медицинских халатах.

"Мы просим вас о помощи, потому что мы находимся в состоянии заложников – как мы, коллектив интерната, так и каждый проживающий. У нас по списку 50 проживающих. Проживающие начали заболевать, и мы все здесь остались, не возражая, оставили свои семьи, потому что решили - мы здесь нужнее. Но мы не знаем, что делать. Мы 17-й день на изоляции. Вчера мы должны были уйти домой, но мы сутки "находимся между небом и землей". [...] Мы просим всех, кто нас сейчас слышит – сделайте что-нибудь, примите какие-нибудь меры, в конце концов!.. Власти ни на районном уровне, ни на краевом уровне нас не слышат", – говорят, плача и дополняя друг друга, сотрудницы интерната.

Они пояснили, что их подопечные, которые заражены коронавирусом, лежат с высокой температурой, а врачи отказываются перевезти инфицированных в больницу.

К 10.40 мск 13 мая публикация набрала 168 просмотров, комментариев под видео нет.

Глава района пообещал к 15 мая госпитализировать зараженных

Решение проблемы, озвученной сотрудниками интерната, уже выработано, заверил глава Новоселицкого района Владимир Антоненко. "Был на месте, по поручению губернатора поговорил с работниками - решение проблемы есть. С завтрашнего дня (13 мая) мы начнем перевозить пациентов интерната в инфекционную больницу Изобильненского городского округа. Это займет 2-3 дня", - приводит сегодня слова чиновника "Интерфакс-Юг".

Глава района пообещал, что к 15 мая все постояльцы интерната будут находиться "в специализированном медицинском учреждении", а персонал останется на карантине в помещении интерната до получения результатов взятых ранее тестов на коронавирус.

"Все проблемы - получение результатов тестов, распределение больных, выход здоровых сотрудников из карантина - все буду контролировать лично", - процитировало главу района агентство.

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