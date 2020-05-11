Конкурс на должность мэра Ставрополя назначен на 11 июня

11 мая 2020, 16:51

Депутаты гордумы Ставрополя поручили главе одного из районов города Дмитрию Семенову руководить горадминистрацией до 11 июня, на эту дату назначен конкурс на должность мэра.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля на 58-м году жизни скоропостижно скончался Андрей Джатдоев, возглавлявший мэрию Ставрополя с 2016 года. 2 мая Джатдоев был похоронен на городском кладбище в Ставрополе.

Сегодня состоялось внеочередное заседание городской думы, на котором депутаты досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Джатдоева и назначили временно исполняющим обязанности мэра Дмитрия Семёнова.

Руководить краевой столицей Семёнов в статусе врио мэра будет ровно месяц - до 11 июня. В этот день назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ставрополя.

Дмитрий Семёнов родился 14 апреля 1980 года в селе Рогатая Балка Петровского района Ставропольского края. Окончил Ставропольскую селхозакадемию по специальности «Финансы и кредит», а также Московский педуниверситет по специальности «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция». Долгое время работал в системе ЖКХ, на муниципальной службе с 2011 года. С 2012 года он возглавляет администрацию Промышленного района города Ставрополя, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольской горадминистрации.