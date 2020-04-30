Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

30 апреля 2020, 10:01

Скончался Андрей Джатдоев, возглавлявший мэрию Ставрополя с 2016 года, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года депутаты городской думы Ставрополя единогласно проголосовали за назначение на пост главы города Андрея Джатдоева, исполнявшего обязанности мэра.

В "Национальном рейтинге мэров России" глава Ставрополя Андрей Джатдоев в 2017 году оказался на 21 месте, а годом ранее - на 22.

О смерти Андрея Джатдоева сообщил сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Безвременно ушел из жизни глава города Ставрополь Андрей Хасанович Джатдоев.

Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг.

Он очень много сделал для краевого центра, его уход - это невосполнимая утрата для города", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

57-летний мэр Ставрополя страдал от сердечно-сосудистой недостаточности, его смерть была внезапной сообщили источники. "Только утром он общался с подчиненными по телефону, был полон сил, давал задания. Эта новость, что он умер, совершенно застала всех врасплох, никто не ожидал такого. Он собирался быть сегодня на рабочем месте, все было хорошо", - цитирует источник "Интерфакс".