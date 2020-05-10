10 мая 2020, 09:15

Азербайджан зафиксировал 26 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в зоне конфликта были обстреляны 26 раз за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая Азербайджан насчитал 27 случаев нарушения перемирия армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю с 3 по 9 мая.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.00 мск 10 мая не прокомментировали на своих сайтах на это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию, складывающуюся в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом азербайджанском беспилотнике", "Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел".

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