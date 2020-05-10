10 мая 2020, 09:15
Азербайджан зафиксировал 26 обстрелов в зоне конфликта
Позиции азербайджанских военных в зоне конфликта были обстреляны 26 раз за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 8 мая Азербайджан насчитал 27 случаев нарушения перемирия армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю с 3 по 9 мая.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.00 мск 10 мая не прокомментировали на своих сайтах на это заявление.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, которое не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
"Кавказский узел" отслеживает ситуацию, складывающуюся в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".