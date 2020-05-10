Азербайджан зафиксировал 26 обстрелов в зоне конфликта

10 мая 2020, 09:15

Позиции азербайджанских военных в зоне конфликта были обстреляны 26 раз за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая Азербайджан насчитал 27 случаев нарушения перемирия армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 100 обстрелах за неделю с 3 по 9 мая.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые контролируются властями Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 09.00 мск 10 мая не прокомментировали на своих сайтах на это заявление.