Работа ростовской организации инвалидов оказалась под угрозой срыва из-за безденежья

09 мая 2020, 13:25

Общественной организации "Надежда" не хватает средств на зарплаты педагогам и помощь детям-инвалидам. Родители детей обеспокоены тем, что занятия прекратятся.

Занятия с детьми переведены в онлайн-режим

"Надежда" работает уже 20 лет, и сейчас помогает 140 семьям с детьми-инвалидами. "Для нашей деятельности администрация выделила помещение, мы обучаем детей инвалидов и молодых инвалидов после 18 лет с ментальными нарушениями. Проводятся коррекционно-развивающие занятия для детей и занятия с психологом, арт-терапия с педагогом Дома творчества. Сейчас занятия проводятся в режиме онлайн, это новый для нас опыт", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Надежды" Ирина Смирнова.

Поэтапное снятие режима ограничений из-за коронавируса в Ростовской области начнется с предприятий сферы услуг, но при условии, что жители будут носить защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование, сообщили 5 мая региональные власти. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Она отметила, что для таких занятий нужно было провести интернет, найти ноутбуки, установить онлайн-программы. "Ноутбуков какое-то количество было у нас, дополнительные взяли на время у знакомых. Занятия проходят в полном объеме, также проходят занятия для родителей. Сейчас стало даже больше детей - два ребенка присоединились к нам из соседних областей", - сказала Ирина Смирнова.

Сотрудники "Надежды" решили продолжать такие занятия и после снятия режима самоизоляции. "Многим деткам трудно было добираться в наш центр, тем же колясочникам. Сейчас мы поняли, что дистанционные занятия для многих удобны", - рассказала руководитель общественной организации.

"Надежда" столкнулась с нехваткой средств. "Нужно купить ноутбуки, те же программы - они пока бесплатные, но потом за это придется платить. Нужны нам и материалы для поделок. Дети у нас рисуют, выжигают, мастерят - такие материалы мы сейчас развозим по семьям, но их не хватает", - сообщила Ирина Смирнова.

Основной проблемой стало найти деньги на зарплату педагогам, отметила она. "Если не платить зарплату педагогам, то они уйдут, поэтому сейчас для нас главный вопрос - найти деньги на зарплаты людям. Их у нас пять, в месяц на эти цели нужно 120 тысяч. За май на зарплату деньги есть, и на коммунальные услуги, а вот уже что делать в июне, я не знаю. Есть спонсоры - в основном средний и мелкий бизнес, но пока к ним не обращалась, им самим сейчас трудно. Обращаюсь я и к депутатам заксобрания области, и к городским властям, помогают. Кто-то маски предоставляет, кто-то билеты в зоопарк", - рассказала Ирина Смирнова.

По ее словам, в год у общественной организации уходит порядка 1,5 миллиона на адресную помощь, лечение и реабилитацию инвалидов. "Эти деньги просим у предпринимателей. На каждый праздник тратим по 300-350 тысяч - на них приходят до 200 детей. На эти цели также просим у предпринимателей. За прошлый год расходы составили 4 миллиона и 1,5 миллиона рублей, такая примерно сумма нужна нам и в этом году", - пояснила Ирина Смирнова.



Она также рассказала, что 30 марта и 17 апреля по всем 140 семьям были развезены продуктовые наборы. "На эти цели знакомые предприниматели выделили деньги. Каждый год 1 июня, в Международный день защиты детей, мы устраиваем разные акции, и в этом году будем проводить. Конечно, если режим самоизоляции не снимут, то куда-то вывезти детей не сможем - опять же, что-то в онлайн-режиме проведём. Ну и, конечно, будем дарить детям подарки. Сейчас думаем сделать дерево желаний: каждый ребенок на дерево повесит конверт со своим желанием, которое мы исполним. Обычно детки просят сладости, игрушки. Если брать прошлые годы, тратим на это порядка 300-350 тысяч рублей", - рассказала руководитель "Надежды".

Родители детей-инвалидов указали на сложности в период самоизоляции

Раньше материалы для поделок привозили сотрудники "Надежды", теперь этого нет, посетовала мать 14-летнего ребенка-инвалида Татьяна Шаршакова. "Магазин канцтоваров, который находится возле дома, закрыт. Мой сын любит выжигать. Если фанеры еще немного осталось, то вот выжигатель сгорел, и приобрести новый я не могу", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Татьяна Шаршакова сообщила, что выходит из дома только за продуктами и лекарствами, в медицинской маске и перчатках. "Дома по школьной программе все осваиваем. Трудно, но справляемся. Конечно, очень нуждаемся в помощи - сейчас цены на те же продукты высокие. Получаю деньги только по инвалидности ребенка и по уходу за ребенком-инвалидом. Шесть тысяч рублей уходят на коммуналку, остальное на продукты и лекарства. Денег, конечно, с трудом хватает", - отметила она, добавив, что получала продуктовую помощь от организации "Надежда" и "Единой России".

Виолетта Власкина также указала на сложности с материалами для занятий творчеством с сыном. "Раньше нам оказывалась помощь из разных источников, сейчас не могу приобрести даже белую гуашь. Рядом с домом ее нигде не продают, а куда-то за ней поехать не могу - нет пропуска. Да и сына надолго не могу оставить одного", - посетовала она.

Ростовчанка отметила, что 16-летний подросток тяжело переносит самоизоляцию. "Ему нужно общение с другими детьми, как это было раньше, когда мы могли ездить в "Надежду". Надеемся, что хотя бы онлайн-занятия не прекратятся из-за финансовых трудностей "Надежды". Им ведь нужно платить зарплату педагогам. Мы даже в соцсетях писали с призывами о помощи - возможно, найдутся предприниматели, которые смогут оказать финансовую помощь. Если "Надежда" закроется, для многих это будет ударом", - подчеркнула она.

Родители детей-инвалидов попросили жителей региона помочь "Надежде" пожертвованиями, сообщило 7 мая интернет-издание 1RnD. С призывом перечислять хотя бы по три рубля в день обратилось и руководство "Надежды". "Настало время, когда мы сами не справляемся и нам нужна Твоя помощь. Мы не просим у Тебя много, всего 3 рубля в день! Для Тебя это 90 рублей в месяц, а для нас огромная возможность продолжать свою деятельность в помощи нашим «особенным» семьям и в ленте наших новостей Ты увидишь как помогают Твои три рубля каждому из наших подопечных", - говорится в публикации, сделанной 5 мая на странице общественной организации в Facebook.

По словам Виолетты Власкиной, она получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом. "Все деньги уходят на оплату коммунальных услуг. А пенсия сына идет на покупку продуктов и лекарств. Раньше я экономила - ездила за покупками в магазины, где дешевле товар, где скидки. Сейчас ездить не могу из-за отсутствия пропуска, а рядом с домом дорогой магазин. Привозили продуктовый набор из "Надежды" - мы его съели, спасибо им", - сказала мать ребенка-инвалида.

16-летний сын Натальи Гаргули из-за ослабленного иммунитета и ранее находился на домашнем обучении. "Но раньше он хотя бы ходил на кружки в центр "Надежда". Сейчас, конечно, приходится все время сидеть дома. Для нас важно, что в "Надежде" он может проводить занятия со специалистами. Это и психолог, это и рисование, раньше еще было много экскурсий", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Гаргуля.

По ее словам, семье дважды за последнее время привозили продуктовую помощь от "Надежды". "Для нас самая большая проблема - это продукты и общение ребенка с другими детьми. Пособия и пенсию мы получаем, но этого не хватает", - посетовала она.

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