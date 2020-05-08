08 мая 2020, 11:49

Найдены тела двух нефтяников в Каспийском море

Тела двух азербайджанских нефтяников Абдулазиза Абдулазизова и Эюба Алиева, пропавших в 2015 году после пожара на глубоководной платформе "Гюнешли", найдены в Каспийском море.

Как писал "Кавказский узел", пожар на "Гюнешли" произошел 4 декабря 2015 года. 33 человека во время пожара были эвакуированы, еще 30 рабочих спасти не удалось. К концу января 2016 года тела 12 погибших были найдены, еще 18 человек числились пропавшими без вести.

В ходе осмотра трубопроводов в Каспийском море на глубине 190 метров были найдены тела двух нефтяников Абдулазиза Абдулазизова 1954 года рождения и Эюба Алиева 1973 года рождения. Оба пропали 4 декабря 2015 года с платформы №10 месторождения "Гюнешли", сообщил сегодня заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Личности были подтверждены обнаруженными при погибших удостоверениями и по заключениям на основе опросов родственников", - сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, после обнаружения тел инспекция трубопровода приостановлена. Тела нефтяников в ближайшие дни будут извлечены с глубины при помощи оборудования и переданы Главному управлению полиции водного транспорта, отметил Ахмедов.

Примечание:

"700 нефтяников покинули морские платформы из-за шторма в Азербайджане", "Азербайджанский нефтяник погиб на Каспии", "Пострадавшие на "Гюнешли" нефтяники выписаны из больниц".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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