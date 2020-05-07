Военнослужащий обвинен в убийстве сослуживца в Волгоградской области

07 мая 2020, 12:09

Обвиняемый в убийстве сослуживца военнослужащий контрактной службы в Волгоградской области арестован на два месяца.

По данным следствия, утром 3 мая обвиняемый в ходе бытового конфликта с сослуживцем нанес ему удар ножом в грудь. "От полученных травм потерпевший скончался", - сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Военнослужащий обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). Свою вину он полностью признал. Волгоградский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу "Интерфакс".

Часть 1 статьи 105 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в марте Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение начальника. В декабре 2019 года двое контрактников были осуждены за избиение сослуживцев в Волгограде. В ноябре 2016 года в воинской части в Волгограде в результате бытовой ссоры с сослуживцем был убит офицер.