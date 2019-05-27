Волгоградцы приговорены к длительным срокам по делу об убийстве военного

27 мая 2019, 16:46

Волгоградский облсуд приговорил к 9,5 годам и к 14 годам и 10 месяцам колонии двух местных жителей по делу об убийстве военного, сообщили сегодня в суде. Обвиняемые своей вины не признали.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября 2018 года Волгоградский облсуд отклонил апелляцию 27-летнего жителя Волгограда Марка Нарцева, осужденного на 14 лет колонии за убийство военнослужащего-разведчика Владимира Колесникова. Дела против еще двух человек, обвиненных в причастности к убийству, рассматривались отдельно.

По версии следствия, Марк Нарцев и его сообщники 16 и 19 лет избили военнослужащего Владимира Колесникова, в результате чего он скончался. Убитого подозреваемые вывезли в Городищенский район, где закопали недалеко от проезжей части. 24 мая все трое были задержаны.

Суд в Волгоградской области признал виновными двоих сообщников Марка Нарцева по делу об убийстве военного. Дело расследовалось по статьям об убийстве и угону, совершенные группой лиц, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте волгоградского управления СКР. Алексея Борзова суд приговорил к 14 годам 10 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, а Даниила Дорофеева - на 9, 5 лет колонии общего режима, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Волгоградского облсуда.

«В пользу родителей убитого с осужденных взыскано четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда», - цитирует сегодня представителя ведомства Наталью Рудник «Интерфакс». Подсудимые вину не признали, со ссылкой на представителя пресс-службы Волгоградского облсуда информирует сегодня «Московский комсомолец». Приговор в законную силу не вступил, отмечает «Высота 102».