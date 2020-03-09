Военнослужащий осужден за избиение офицера в Волгограде

09 марта 2020, 21:30

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Давида Доева к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение начальника.

Конфликт между военнослужащим и командиром роты произошел в октябре 2019 года. Старший лейтенант, начальник Доева, сдал его сумку с личными вещами в кладовую роты, что разозлило солдата.

Как установили следствие и суд, Доев в присутствии других военнослужащих нанес офицеру побои, ударил ладонью по лицу и головой о шкаф. Согласно выводам суда, Доев хотел унизить своего начальника, причинив ему физическую боль и травмы на глазах у сослуживцев, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Волгоградского гарнизонного военного суда.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что был возмущен решением офицера сдать его сумку в кладовую без его разрешения.

Давид Доев признан виновным в насильственных действиях в отношении начальника (часть 1 статьи 334 УК РФ) и приговорен к 1 году содержания в дисциплинарной воинской части. Максимальный срок наказания по этой статье - до 5 лет лишения свободы, а при наличии определенных отягчающих обстоятельств - до 8 лет.

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года Волгоградский гарнизонный военный суд признал военнослужащих Завура Измаилова и Аслана Хугаева виновными в избиении рядового и младшего сержанта и приговорил их к четырем годам колонии и году колонии-поселения соответственно.