Пробирки с анализом крови. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

04 мая 2020, 16:37

Число смертей от COVID-19 на Кубани выросло до 21

Уже третий сотрудник Лабинской центральной районной больницы умер от коронавируса, а общее число умерших с подтвержденным тестом на COVID-19 в Краснодарском крае достигло 21.

Как писал "Кавказский узел", на 3 мая в Краснодарском крае были зарегистрированы 20 смертей пациентов с коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки скончался еще один пациент с подтвержденным тестом на COVID-19 на Кубани, и общее число умерших достигло 21. Умер 52-летний мужчина, который работал водителем в Лабинской центральной районной больнице, 18 апреля у него поднялась температура до 39 градусов, однако он не стал обращаться за медицинской помощью, сообщил сегодня краевой оперштаб.

В инфекционный госпиталь Лабинской ЦРБ мужчина был доставлен только 21 апреля с диагнозом внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, также у него были ишемическая болезнь сердца и гипертония. Тестирование на COVID-19 показало положительный результат. 29 апреля состояние пациента ухудшилось, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении оперштаба, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края.

Напомним, в Лабинске был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса в Краснодарском крае. Всего на Кубани зафиксировано 1340 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки подтверждены 96 новых случаев. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов. 409 человек вылечились, говорится в ежедневной сводке оперштаба Краснодарского края.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Женщина с детьми объявлена на Кубани в розыск за нарушение карантина", "Жительница Кубани оштрафована за фейк о коронавирусе", "Масочный режим жители Сочи встретили жалобами на высокие цены в аптеках".

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