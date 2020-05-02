Врачи скорой помощи. Фото REUTERS/Anton Vaganov

02 мая 2020, 17:10

Более 60% новых случаев коронавируса в ЮФО пришлось на Кубань и Ростовскую область

За сутки в Южном федеральном округе подтверждены 258 случаев заражения COVID-19. 80 из них приходится на Ростовскую область, 79 – на Краснодарский край.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая 83 новых случая инфицирования коронавирусом пришлись на Ростовскую область, что также стало наивысшим показателем для регионов округа. В Краснодарском крае было 66 новых случаев заражения. Общее число зараженных в ЮФО возросло до 3275.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в ЮФО, по данным Роспотребнадзора, составляет 258. Наибольший прирост вновь показала Ростовская область – 80. В Краснодарском крае 79 новых случаев инфицирования. Таким образом на эти два региона пришлось 61,6% от общего числа новых случаев COVID-19 в ЮФО. В Волгоградской области 46 новых случаев заражения, в Астраханской области – 27, в Калмыкии – 23, в Адыгее – три, сообщается на сайте Роспотребнадзора в 11.50 мск 2 мая.

К этому же времени Краснодарский край сохраняет лидерство по абсолютному числу инфицированных, здесь подтверждены 1162 случая. По этому показателю Кубань осталась на седьмом месте среди субъектов Российской Федерации. В Ростовской области 1106 инфицированных, в Астраханской области - 411, в Волгоградской области – 432, в Калмыкии – 254, в Адыгее – 168, следует из таблицы на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Общее число зараженных в ЮФО достигло 3533.

По числу зараженных на 100 тысяч населения во всем федеральном округе лидирует Калмыкия, этот показатель в республике составляет 93,68. Далее следует Астраханская область с показателем 40,86, затем Адыгея – с показателем 36,28. На Кубани один из самых низких показателей – 20,47. Ниже только в Волгоградской области – 17,34. В Ростовской области 26,35 зараженных на 100 тысяч населения.

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, в Краснодарском крае проживает 5,67 млн человек. Население Ростовской области составляет 4,197 млн человек, в Волгоградской области – 2,491 млн, в Астраханской области – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, сообщается на сайте Росстата.

При этом Краснодарский край лидирует по числу выздоровевших от коронавируса – 319. В Ростовской области вылечился 101 человек, в Волгоградской области – 88, в Астраханской области – 83, в Адыгее – 49, в Калмыкии – 41.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Врачи про коронавирус: что делать?" с советами специалистов о том, как избежать заражения. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина дана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Масочный режим жители Сочи встретили жалобами на высокие цены в аптеках", "Семь отделений калмыцкой больницы закрыты на карантин", "Новые смерти от коронавируса в ЮФО зафиксированы только в Ростовской области".

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