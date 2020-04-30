Драка с участием вице-спикера парламента произошла в Армении

30 апреля 2020, 06:25

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян 29 апреля подрался на улице с членом движения "АдекваД" Артуром Даниеляном. Он объяснил свое поведение реакцией на оскорбление и заверил, что готов нести ответственность.

Между вице-спикером НС Аленом Симоняном и членом партии "АдекваД" Артуром Даниеляном 29 апреля произошла стычка на улице, сообщил на своей странице в соцсети Facebook депутат Национального собрания Армении Арман Бабаджанян, который утверждает, что нападение был совершено на Симоняна. В свою очередь, соратник Даниеляна по партии Константин Тер-Накалян также в Facebook сообщил, что "Ален Симонян напал на прогуливающегося по улице Артура Даниеляна".

Позднее Ален Симонян рассказал подробности конфликта в прямом эфире в Facebook. По его словам, он возвращался с другом с работы и увидел троих человек, с одним из которых - Артуром Даниеляном - он был знаком. Симонян утверждает, что поздоровался с Даниеляном, но в ответ услышал нецензурную брань.

"Артур Даниелян, по всей вероятности, был с двумя другими членами этой партии, одного из которых я знаю в лицо. Один из них высказал ругательства сексуального характера, после чего завязалась драка, в результате которой, вероятнее всего, у него был поврежден нос, а у меня область нёба", - цитирует Симоняна радио "Азатутюн". Парламентарий подтвердил, что ударил оппонента головой в нос.

При этом вице-спикер отметил, что сопровождавшие Даниеляна мужчины пытались остановить драку.

Парламентарий также отметил, что готов нести ответственность за поступок. "Мне жаль, что пришлось отреагировать таким образом, но я не мог притвориться, что не расслышал оскорбление... Я не вижу проблем и готов нести ответственность", - цитирует его слова РИА "Новости",

По словам сотрудника пресс-службы полиции Армении Зарзанда Габриеляна, полиции известно об инциденте. "Полиция получила сообщение об инциденте, предпринимаются соответствующие действия", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Подробности инцидента потребовал обнародовать правозащитник, бывший министр юстиции Армении Рубен Меликян. Он посетил Даниеляна в больнице и потребовал, чтобы ему позволил встретиться с ним в качестве адвоката, информирует news.am.

Движение "АдекваД" сформировалось после "бархатной" революции. Ее основателями стали бывший соратник Пашиняна Артур Даниелян и бывший советник руководителя республиканской полиции Нарек Малян. Они выступили с резкой критикой премьер-министра Никола Пашиняна и его команды. 27 мая стало известно о создании партии "АдекваД". В конце мая Нарек Малян основал движение "ВЕТО", которое выступает за запрет деятельности "Фонда Сороса" в Армении.

Напомним, что 28 январа Артур Даниелян и Константин Тер-Накалян были задержаны полицией по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Свое задержания они транслировали в прямом эфире в Facebook. Активисты "АдекваД" заявили о применении грубой силы и назвали задержание политическим давлением. В тот же день активистов отпустили.

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи считают, что власти переоценивают потенциал движения "АдекваД". "Чрезмерное внимание дает им повод заявлять о политических преследованиях", - отметил политолог Армен Варданян. Политтехнолог Армен Бадалян считает, что общественность не интересуется деятельностью движения.