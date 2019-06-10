Политологи заявили об отсутствии потенциала у движения "АдекваД"

10 июня 2019, 03:31

Задержанных в Ереване активистов движения "АдекваД" отпустили без составления протоколов, сообщил адвокат Рубен Меликян. "АдекваД" распространило заявление о нападении на заместителя председателя Азата Адамяна. Движение хоть и отличается активностью, угрозы для властей пока не представляет, считают армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня полиция задержала 11 активистов движения "АдекваД", организованного противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Движение "АдекваД" сформировалось после "бархатной" революции. Ее основателями стали бывший соратник Пашиняна Артур Даниелян и бывший советник руководителя республиканской полиции Нарек Малян. Они выступили с резкой критикой премьер-министра Никола Пашиняна и его команды. 27 мая стало известно о создании партии "АдекваД". В конце мая Нарек Малян основал движение "ВЕТО", которое выступает за запрет деятельности "Фонда Сороса" в Армении.

Задержанные 8 июня активисты движения "АдекваД" были отпущены из полиции без составления каких-либо протоколов. В полиции их продержали около полутора часов, рассказал 9 июня корреспонденту "Кавказского узла" бывший омбудсмен Нагорного Карабах, адвокат Рубен Меликян, оказавший активистам правовую помощь.

По его словам, полиция взяла с них объяснения, однако ни административного, ни уголовного дела возбуждать не стала.

"Нам объяснили, что был звонок, в котором сообщили, что группа граждан терроризирует на улице людей. Насколько правомерно на основании звонка задерживать граждан, если не было конфликтной ситуации? Это, несомненно, связано с заявлением премьера о людях в черном", - подчеркнул он.

Активисты движения "АдекваД" 7 июня провели шествие в Ереване, облаченные в черные майки с символикой движения. Артур Даниелян заявил, что такие шествия станут традиционными. По его мнению, именно премьер-министр Никол Пашинян "натравил силовиков на людей в черном".

"Полиция должна понять, как ей работать со звонками, чтобы после каждого звонка не приглашать для дачи объяснений. Подобные действия противоречат нормам права", - отметил Меликян.

Он назвал заявление полиции, что активистов не задерживали, а пригласили для дачи объяснений, игрой слов.

"По европейским и международным стандартам, если человек ограничен в свободе, это считается задержанием", - пояснил адвокат.

Движение "АдекваД" заявило о нападении на зампреда

Движение "АдекваД" 9 июня сообщило о нападении на заместителя председателя организации, жителя Гарни Азата Адамяна.

"Некий гражданин... на машине без номеров протаранил принадлежащий Азату Адамяну автомобиль, находящийся во дворе", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице движения в социальной сети Facebook.

Затем, по данным движения, гражданин направился к дому Адамяна и, "нарушая общественное спокойствие и угрожая членам его семьи, вывел его на улицу и затеял ссору, одновременно угрожая огнестрельным оружием". Инцидент удалось пресечь местным жителям.

По данным движения, напавший обвинил Азата Адамяна в том, что он получил от второго президента Армении Роберта Кочаряна 20 тысяч долларов.

Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. В ходе столкновений силовиков с протестующими, несогласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна, погибли десять человек. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Также бывший президент обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов. Кочарян считает, что уголовное преследование в отношении него имеет политическую подоплеку.

"Это говорит о том, что произошедшее – не что иное, как провокация, учиненная действующими властями. Делается все, чтобы дискредитировать данное общественное движение разными методами и посредством манипуляций придать движению негативный образ. Действующая власть не желает существования какой-либо оппозиции и клеймит всех, кто не разделяет их мнение, называя их предателями или подкупленными”, - говорится в сообщении.

Полиция Армении опровергла заявление о нападении на Азата Адамяна.

Полиция связалась с Адамяном, который сказал, что "ничего подобного не случилось", сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы полиции Армении по связям с общественностью Эдгар Джаноян.

"Адамян сказал, что в данный момент не может явиться в полицию, но обещал, что в ближайшее время обязательно явится и даст объяснительную", - сказал Джаноян, добавив, что "полиция продолжает проверку в связи с сообщением "АдекваД".

По словам члена движения "АдекваД" Артура Даниеляна, "полиция распространяет дезинформацию".

"Полиция действительно связалась с Азатом Адамяном, но Адамян не отрицал ничего. Он не говорил, что не было подобного инцидента. Адамян сказал полиции, что не желает ничего комментировать. Он также не согласился явиться в полицию для дачи каких-либо объяснений и не планирует идти в полицию”, - сказал Даниелян корреспонденту "Кавказского узла".

Азат Адамян не желает сотрудничать с полицией и отказывается давать какие-либо комментарии, поскольку не доверяет правоохранительным органам, сказала корреспонденту "Кавказского узла" член движения "АдекваД" Лилит Туманян.

"Заявление полиции о том, что Адамян якобы сказал, что "никакого инцидента не произошло", не соответствует действительности", - заявила Туманян.

Она отметила, что соседи Азата Адамяна, которые выбежали во двор на крики и пресекли дальнейшие последствия, могли бы подтвердить случившееся, однако "высвечиваться никто не хочет".

"Они понимают, какие могут быть последствия, в целом есть запуганность людей. Сам Азат Адамян в тяжелом психологическом состоянии. Его тетя, увидев все это, прямо там, на улице, потеряла сознание. Резко подскочило давление, и у нее сейчас гипертонический криз", - отметила Туманян.

Власти переоценивают потенциал движения "АдекваД"

Преследование представителей движения "АдекваД" показывает, что власти опасаются их активности, заявил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян.

Однако он считает, что власти переоценивают потенциал движения, чем повышают его значимость.

"У них нет потенциала для трансформации в серьезное движение. Власти не должны обращать внимания на их деятельность. Чрезмерное внимание дает им повод заявлять о политических преследованиях. Власть не должна поддаваться на провокации и играть по их правилам", - подчеркнул Варданян.

О существовании движения "АдекваД" знают политики и журналисты, но общественность их деятельностью не интересуется, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политтехнолог Армен Бадалян.

"Максимум, о них могут услышать в новостях. Но прочитав следующую новость, о них забудут. Их не воспринимают как альтернативу власти из-за отсутствия повестки. Все, что они делают, можно назвать перфомансом. Хотя их действия властям не нравятся", - заявил он.

Есть ли у них потенциал или нет, на данный момент сказать сложно, потому что для этого необходимо трансформироваться в политическую силу, добавил Бадалян.

"А для этого нужны финансы, команда и материально-техническая база. Но пока они не делают таких шагов, которые должны обеспокоить власть или привлечь сторонников в обществе", - полагает политтехнолог.

Глава общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян сомневается, что полиция не действовала по указанию власти.

«Полиция пока что не готова понимать изменения. Не знает, когда задерживать, а когда нет. Перед офисом Фонда Сороса "адекватные" (члены движения "АдекваД") провели далеко не мирную акцию. Были агрессивны, оскорбляли. Но их полиция не тронула. А теперь, непонятно, почему полиция пригласила", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она отметила, как изменились методы полицейских, в частности, при задержании они не применяли грубую физическую силу.

Активисты движения "АдекваД" отличаются агрессивностью, стремятся привлечь внимание к своим акциям, заявляя о политических преследованиях, сказала глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

"Логика полиции неясна. В ходе акции у "Фонда Сороса" было достаточно оснований для задержания, но этого не сделали. А после мирного шествия почему-то подвергли приводу. Это похоже на саботаж. Делают все возможное, чтобы общество критиковало власть", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она не исключила, что сами активисты из движения "АдекваД" и звонили в полицию.

"Кроме них это никому не надо. Им нужно, чтобы задержали, чтобы поднять лишний раз шумиху", - предположила Карапетянц.