В Армении полиция задержала противников Пашиняна

09 июня 2019, 04:54

Полицейские задержали 11 активистов движения «АдекваД», организованного противниками действующего премьер-министра страны.

Активистов движения «АдекваД» задержали на основании телефонного звонка, в котором полиции сообщили, что активисты терроризируют горожан, заявил лидер движения Артур Даниелян на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, представителей движения задержали 8 июня при выходе из офиса. Он сам также был в числе задержанных.

Днем ранее активисты «АдекваД» провели шествие в Ереване, облаченные в черные майки с символикой движения, сообщает корреспондент "Кавказского узла". «Это станет традиционным шествием», - заявил в ходе акции Артур Даниелян.

Активистов задержали после акции.

«Кто-то позвонил и сказал, что мы во время прогулки терроризировали кого-то, нагнетая страх. Четверых представителей движения задержали при выходе из офиса, остальных – перед полицейским участком, куда мы приехали, выяснить причину задержания», - заявил Даниелян.

Он связал задержание активистов с тем, что они оппонируют премьер-министру Пашиняну. «Эта акция имеет политический подтекст. Именно премьер натравил силовиков на людей в черном», - пояснил Даниелян.

Задержание активистов движения – политическое преследование, сказано в заявлении «АдекваД», распространенном после задержания. Активисты считают, что «у власти сдают нервы». «В очередной раз подтверждается тот факт, что противоправность обретает новую силу при поддержке силовых структур. И ни один гражданин не застрахован от своевольной интерпретации закона», - говорится в заявлении.

Бывший омбудсмен Нагорного Карабах, адвокат Рубен Меликян рассказал, что оказывал правовую помощь активистам «АдекваД». Он подтвердил, что причиной задержания стал телефонный звонок.

«Тем самым, можно официально зафиксировать, что в стране сформировался новый вид дискриминации – по цвету одежды. Об этом непременно сообщим всем уполномоченным международным структурам», - написал в Facebook Меликян.

Призывы Никола Пашиняна формируют атмосферу страха, заявил главред BlogNews.am, активист движения Константин Тер-Накалян. «Нет гарантий, что это будет повторяться ежедневно», - подчеркнул он.

Отметим, что за несколько дней до инцидента премьер-министр Никол Пашинян поручил правоохранительным органам нанести не бархатный, а железный контрудар по силам, ведущим пропаганду насилия, По словам премьер-министра, эти силы прямо или косвенно связаны с бывшей коррумпированной системой. «Эти группы нужно найти, решить их вопрос, завязать им «цветные бабочки» и проводить их в нормальную, цивилизованную, законную жизнь», - сказал 6 июня на правительственном заседании Пашинян, слова которого приводит Радио Азатутюн.

Движение «АдекваД» сформировалось после «бархатной» революции. Ее основателями стали бывший соратник Никола Пашиняна Артур Даниелян и бывший советник руководителя республиканской полиции Нарек Малян. Они выступили с резкой критикой премьер-министра Никола Пашиняна и его команды.

27 мая стало известно о создании партии «АдекваД». Армения сталкивается с серьезнейшими вызовами и проблемами в сфере внутренней и внешней политики, считают основатели партии. «Эти проблемы углубляются день ото дня, ввиду того, что действующая политическая система в целом, как и ее отдельные элементы и структуры утратили способность адекватно реагировать на вышеприведенные вызовы», - цитирует заявление партии "Спутник-Армения".

В конце мая Нарек Малян основал движение «ВЕТО», которое выступает за запрет деятельности Фонда Сороса в Армении и всех аффилированных с ним организаций.