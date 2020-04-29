Защита обжаловала арест участника митинга во Владикавказе

29 апреля 2020, 17:13

Суд не учел наличие у активиста Батраза Гагиева малолетних детей, указала его адвокат, подавшая апелляцию на решение об аресте. Гагиев остается в больнице, куда был доставлен из изолятора с сильными болями.

Как сообщал "Кавказский узел", суд назначил участнику несанкционированного митинга во Владикавказе Батразу Гагиеву 15 суток административного ареста. Он несколько дней с сильными болями находился в изоляторе, пока после резонанса в интернете не был переведен в клинику на лечение.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Задержанным участникам митинга были назначены административные аресты и штрафы. Также было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Боли у Гагиева начались 25 апреля, причем начальник изолятора сразу отреагировал, попытался его госпитализировать, ездил с ним с бесланский медицинский центр и в больницу Северо-Осетинской медакадемии (СОГМА), а также в Пригородную районную больницу по месту жительства, где его не приняли, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат задержанного Камилла Дзоциева. Она отметила, что Гагиеву делали обезболивающие уколы, но действовали они лишь несколько часов.

"Вчера в шесть часов вечера была повторно вызвана скорая помощь, Гагиева доставили в бесланский медицинский центр, где его повторно осмотрели и обследовали. Нас направили в больницу СОГМА на Титова. Там его осмотрел невролог и предоставил для ИВС справку о том, что его госпитализируют. В 11 часов вечера его госпитализировали. Его оставили в неврологическом отделении", - рассказала Камилла Дзоциева.

Она также сообщила, что Гагиев родился в 1994 году, у него двое детей трех и четырех лет, а также отец-инвалид на иждивении. Адвокат подчеркнула, что суд не учел это как смягчающее обстоятельство. Решение об аресте по статье "Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка" обжаловано в Советский районный суд, рассмотрение апелляции назначено на 30 апреля, сообщила Дзоциева.

К еще одному задержанному после митинга, Кантемирову, не пускали адвоката на суд, сказала корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "За новый социализм" Зарина Дзоциева. По ее данным, этот активист содержался в изоляторе в Октябрьском.

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