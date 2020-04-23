Азербайджанский активист заявил о необоснованном вызове в полицию

23 апреля 2020, 12:07

Журналист, зампред НПО "Правовое просвещение Сумгаитской молодежи" и член Высшего меджлиса Партии Народного фронта Азербайджана Эльчин Гасанзаде (Гасанов) опасается, что будет арестован, как и другие члены партии. Причину вызова в полицию не объяснили, утверждает он.

Гасанзаде рассказал, что 22 апреля ему позвонил сотрудник районного управления полиции и сообщил о необходимости явиться в отделение. "Я спросил о причинах вызова. Он стал придумывать различные предлоги. Я сказал, что пусть присылают официальную повестку о вызове в полицию. Позже мне позвонили из ЖЭК (жилищно-эксплуатационной конторы) и также срочно вызвали в эту контору", - сообщил Гасанзаде корреспонденту "Кавказского узла".

Гасанзаде опасается, что будет арестован, как и другие оппозиционные активисты. "Мой арест вполне вероятен с учетом того, что уже к уголовной ответственности привлечен редактор нашего сайта Эльчин Мамед. Я также являюсь членом Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), 10 активистов которой арестованы за последние дни. Если полиция вызывает меня, то должна объяснить причины. Такое впечатление, что меня просто хотят выманить из дома, а потом арестовать. К примеру, могут обвинить в нарушении карантинного режима. А может, готовится более серьезная провокация", - предположил Гасанзаде.

Всего за последние две недели взяты под стражу 10 членов п Партии Народного фронта Азербайджана, сообщили 22 апреля в ПНФА, включив в это число Ализамина Салаева, приговоренного к реальному сроку.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что вызов гражданина в полицию должен иметь серьезные основания.

"Гражданин обязан идти только по повестке. В остальных случаях, к примеру по телефонному звонку, его право - идти или не идти. Эльчин Гасанов - человек с активной гражданской позицией. Он как журналист и как активист проводит много правозащитной работы. Он и в Комитете защиты гражданского общества активен. Его ранее уже привлекали к уголовной ответственности за правозащитную и журналистскую работу", - сказал Эльшан Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями МВД Азербадйана относительно вызова Гасанзаде в полицию.

Напомним, Эльчин Гасанзаде (Гасанов) 1 июня 2016 года был приговорен к году исправительных работ. По версии следствия, Гасанов ударил директора информагентства "Азия" Джафара Джафарова неустановленным металлическим предметом. Защита настаивала на том, что Гасанов сам подвергся нападению, а Джафарова не бил.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".