Правозащитники призвали власти помочь жителям Панкиси

23 апреля 2020, 08:02

Жители Панкисского ущелья испытывают серьезные трудности с обеспечением инфраструктурой, медпомощью и питьевой водой, они ограничены в передвижении из-за контроля силовиков, заявила в своем отчете НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека". Правозащитники указали, что многие намеченные на 2019 год проекты были приостановлены после протестов против строительства ГЭС.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля 2019 года несколько сотен жителей Панкисского ущелья собрались на стихийную акцию в селе Биркиани Ахметского района, чтобы помешать намеченному строительству малой ГЭС "Хадори 3". Во время акции протеста произошли столкновения между протестующими и силовиками, в результате пострадали 38 полицейских и 17 протестующих. Правозащитники и оппозиция раскритиковали грузинские власти за обострение в Панкиси. 24 апреля на сходе в селе Джоколо жители Панкиси выступили против строительства ГЭС, а также против задержания своих односельчан, принимавших участие в столкновениях с полицией. Планы правительства по строительству гидроэлектростанции разделило жителей Панкиси на два лагеря, конфликт усугубило политическое противостояние.

Неправительственная организация "Центр по обучению и мониторингу прав человека" обнародовала отчет о социальных нуждах жителей Панкиси, основанный на результатах опроса жителей сел Дуиси, Джокола, Биркиани и Омалов в начале года. Жители ущелья столкнулись с рядом проблем, которые местные власти не решают, говорится в сообщении организации, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В частности, во всех селах Панкисского ущелья существует проблема загрязнения и дефицита питьевой воды, в селах нет своих бригад скорой медицинской помощи и пожарных команд, дороги разрушены и небезопасны, следует из отчета. Актуальными для местных жителей являются вопросы обеспечения безопасности электросетей и подачи электроэнергии, отсутствия общественного транспорта, спортивных залов и площадок, говорится в документе. Кроме того, власти не возмещают расходы на транспорт и аренду жилья студентам из Панкисского ущелья, в селах есть проблемы с социальной помощью, в культурой сфере и в области туризма, указали правозащитники.

Неправительственная организация призвала власти страны организовать помощь населению, основываясь на их нуждах. "Проблемы населения не решаются годами", – говорится в сообщении организации.

Правозащитники обратили внимание, что реализацию проектов в селах приостановили после разгона акции протеста в Панкиси в апреле 2019 года, когда местные жители выступили против строительства ГЭС, и начали осуществлять только в этом году. Они предположили, что это "наказание" за протест.

В документе говорится, что жители Панкиси также подняли вопрос строгого полицейского контроля их передвижения не только по ущелью, но и в масштабах страны и при выезде за рубеж. В отчете отмечается, что часть молодых людей уехала из Панкиси, поскольку не видит там возможностей для развития, а также социальных гарантий после дела Темирлана Мачаликашвили.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был смертельно ранен в своем доме при спецоперации 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье, а спустя две недели скончался в больнице. После его смерти силовики заявили, что Мачаликашвили пытался бросить в них гранату. Семья убитого утверждает, что молодой человек был застрелен в постели. Его родные неоднократно выходили на акции протеста с требованием объективного расследования инцидента. В феврале НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека" раскритиковала проведенное прокуратурой следствие по делу об убийстве Темирлана Мачаликашвили.

Предвзятое отношение к жителям Панкиси сформировалось исторически, что еще больше усугубляет отношения панкисцев и власти, считает руководитель НПО "Центра по обучению и мониторингу прав человека" Тамта Микеладзе.

Основная проблема жителей Панкисского ущелья в том, что власти страны воспринимает их как группу риска, считая, в частности, приверженцами радикального ислама, сказала она корреспонденту "Кавказского узла". В ущелье проводятся демонстративные спецоперации, проведение которых впоследствии "не расследуются эффективно и адекватно". "В этом регионе применяются явно репрессивные механизмы и язык", – сказала Микеладзе.

В Панкиси действуют два салафитских джамаата – в селениях Дуиси и Джоколо. 6 июля 2015 года сменился имам в Дуиси – вместо 33-летнего Амура Хангошвили имамом стал 28-летний Бекхан Пареулидзе, ранее рассказал "Кавказскому узлу" Мамука Арешидзе.

Журналист из Панскиси указал на особое внимание силовиков к местным жителям

Все проблемы, указанные в отчете неправительственной организации, актуальны для местного населения, подтвердил житель Панкиси, журналист Сулхан Бордзикашвили. В частности, жители ущелья много лет подвергаются усиленному полицейскому контролю, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Контроль со стороны правоохранительных органов был сильным, еще с детства помню об этом", – сказал он.

Бордзикашвили рассказал, что правоохранительные органы контролируют поездки жителей Панкиси, на границах их проверяют гораздо дольше, чем других жителей страны, не выпускают за пределы страны. Много случаев было, когда жителей Панкиси, как правило, мужчин, отказывались выпускать из страны, это происходило без объяснения причин, сказал он.

Массовые случаи отказа в выезде за пределы Грузии жителям Панкиси появились после того, как был введен безвизовый режим с Евросоюзом, отметил Бордзикашвили.

28 марта 2017 года вступил в силу безвизовый режим посещения гражданами Грузии стран Шенгенской зоны. Некоторые уроженцы Кавказа стремятся получить в Европе статус беженца из-за преследований на родине, другие едут в надежде заработать денег, третьи – чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, говорится в материале "Кавказского узла" "Как поехать в Европу и получить статус "убеженца".

По его словам, длительным проверкам на грузинской границе подвергаются, в частности, жители ущелья, работающие в государственных органах. Особое внимание уделено местным активистам, журналистам, тем – кто находится на виду в связи со своей деятельностью.

"Я был по работе во многих странах, и на грузинской границе постоянно останавливали... Несколько лет назад остановили при прохождении российской границы. В других странах таких проблем не было", – сказал журналист.

Иностранных туристов предупреждают, чтобы не ездили в Панкиси, рассказал Бордзикашвили. По его словам, за теми, кто контактирует с местными жителями, установлен контроль, у них могут потребовать паспорт на улице.

Скорую помощь случае необходимости жители ущелья вызывают из районного центра, сказал Бордзикашвили. "Врачей приходится ждать 15-20 минут, в зависимости от состояния дорог. Если пациента возможно перевозить, то те, у кого есть автомобили, выезжают с ним навстречу скорой помощи, чтобы не терять время", – пояснил журналист.

"Два года назад в одном из сел в ожидании приезда скорой помощи скончался человек, который был в очень тяжелом состоянии. Его семья обвиняла бригаду скорой помощи в опоздании на вызов", – сообщил Бордзикашвили.

Он также рассказал, что местные жители испытывают трудности с питьевой водой. "В дождливую погоду вода идет грязная – черного цвета, а летом воды порой нет неделями. Резервуар, из которого вода подается селам, маленький. и ее недостаточно. Жители сел пользуются колодцами, вода в которых непригодна для использования", – заключил он.