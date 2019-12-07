Строительство ГЭС обострило противостояние между жителями Панкиси

07 декабря 2019, 05:42

Планы правительства Грузии по строительству гидроэлектростанции "Хадори-3" разделило жителей Панкиси на два лагеря, конфликт усугубило политическое противостояние. В этом году в Панкиси между сторонниками и противниками строительства ГЭС произошло несколько конфликтов, один из которых закончился убийством.

"Кавказский узел" писал, что 27 ноября в селе Сакобиано Ахметского района Кахетии был убит житель Панкиси Васил Мутошвили, четверо получили ранения. Конфликт произошел между местными жителями, придерживающимися разных точек зрения относительно строительства гидроэлектростанции в Панкисском ущелье. Грузинская полиция сочла преднамеренным убийство жителя Панкиси.

Власти настаивают, что ГЭС на реке Алазани улучшит дорожную и энергетическую инфраструктуру в Панкиси. Противники же возведения ГЭС заявляют, что для них важнее вода и пастбища, которых они боятся лишиться. 21 апреля 2019 года протестная акция в селе Биркиани Ахметского района по поводу ГЭС привела к столкновениям, в которых пострадали 38 полицейских и 17 местных жителей. После акции протеста правительство Грузии объявило о приостановке строительства.

"Между семьями Кавтарашвили и Мутошвили уже давно был конфликт, который обострился в 2012 году, перед выборами в парламент Грузии", - рассказал корреспонденту "Кавказского уза" политолог, руководитель Института Кавказских стратегических исследований Мамука Арешидзе.

“Когда появились две соперничающие политические силы, семья Кавтарашвили начала поддерживать "Грузинскую мечту", а члены семьи Мутошвили оказались ее противниками. Во время каждых выборов ситуация обострялась, но быстро конфликтующие стороны успокаивались. А вот с началом строительства ГЭС, и особенно после разгона митинга в апреле, конфликт все больше обострялся, и кульминацией стало убийство”, - рассказал он.

В результате голосования 1 октября 2012 года на выборах в парламент Грузии победу одержала коалиция Иванишвили "Грузинская мечта". На тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Единое национальное движение" перейдет в оппозицию, и предложил "Грузинской мечте" сформировать правительство. 17 октября президент Грузии представил на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера коалиции Бидзину Иванишвили, а 25 октября Иванишвили был утвержден в этой должности.

После апрельских митингов между сторонниками и противниками строительства ГЭС в Панскиси произошло несколько драк, сообщало агентство Radioway. В частности, 25 апреля несколько человек преследовали противника строительства ГЭС активиста Шенгели Тохосашвили, который возвращался из села Тбилиси в село Омало. Около селения Думастури автомобиль, которым управляли сторонники строительства ГЭС, догнал автомобиль, управляемый Шенгели Тохосашвили, и ударил его бампером в багажник. Шенели не справился с рулем управления и врезался в столб на обочине. Преследователи выскочили из автомобили и избили Тохосашвил. В мае было совершено нападение на еще одного участника митингов Махо Мутошвили, его избили. В августе огнестрельное ранение в голову получил активист Заур Мутошвили.

27 ноября в полицейский участок села Дуиси в Ахметском районе обратились Анзор и Солца Кавтарашвили, которые заявили, что может произойти преступление и попросили дежурного офицера предупредить инцидент. Он ответил, что полиция в курсе событий, и из Ахметы в Дуиси уже выехали правоохранители. Однако в после полудня возле главной мечети в Дуиси остановился автомобиль, в котором находились Мурад Кавтарашвили и еще несколько человек, они дождались появления Васила Мутошвили. Завязалась драка, во время которой началась стрельба.

Во время перестрелки был ранен Мурад Кавтарашвили и еще два человека, сообщило агентство Reginfo.

Васил Мутошвили был убит, у него осталась семья - вдова и пятеро несовершеннолетних детей. В перестрелке также получили ранения Мурад Кавтарашвили и Руслан Мутошвили.

Задержанные Кавтарашвили и Хангошвили признались в убийстве Васила Мутошвили, следует из видеозаписи судебного заседания Телавского городского суда, опубликованной агентством Reginfo, которое посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат обвиняемых Элене Кишмария просила суд не заключать обвиняемых под стражу, сославшись на их семейное положение.

«Рамаз Хангошвили имеет жену и шестерых детей, они остались без кормильцев. У Арби Кавтарашвили двухмесячный сын и он уже осужден за непредумышленное убийство. Оба обвиняемых признают себя виновными и согласны с обвинительным заключением... Опасности, что они скроются нет, они не сопротивлялись при задержании", - заявила в суде Кишмария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Жители Панкисского ущелья не верят, что задержаны были реальные виновники убийства. "Арби Кавтарашвили и Рамаз Хангошвили - это всего лишь подставные лица. А реальные виновники - это старшие представители семьи", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Панкисского ущелья Аслан Саубаришвили.

Васил Мутошвили не был целью для сторонников семьи Кавтарашвили, сказал Мамука Арешидзе. Убитый "не был самым активным противником строительства ГЭС, и не с ним собирались разбираться перед мечетью. Просто так вышло, что именно в него попали", - считает политолог.

Брат раненого Мурада Кавтарашвили Мераб , в свою очередь утверждает, что конфликт между его семьей и Мутошвили не имеет отношения к строительству ГЭС. «Противостояние в Панкисском ущелье началось не из-за ГЭС", - приводит его слова агентство "Палитра".

Однако вдова Васила Мутошвили Луиза утверждает обратное. "Это конфликт по поводу строительства ГЭС - людей, которые лоббировали строительство ГЭС, полицией с теми, кто убил человека, который выступал против строительства ГЭС. Лоббируют этот вопрос семьи Кавтарашвили и Пареулидзе", - цитирует ее агентство "Палитра".

Остановка строительства ГЭС остановила противостояния в Панкиси

По словам Саубаришвили, в настоящее время в Панкиси сформировалась влиятельная группа из Пареулидзе и семьи Кавтарашвили. "Жена Мераба Кавтарашвили руководит местным отделением соцобеспечения... Представитель их семьи - Солца Кавтарашвили возглавляет Совет старейшин Панкисского ущелья. Так что они имеют большое влияние", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сагубаришвили также отметил, что главой мечети является Бекхан Пареулидзе. "Он все делает в пользу властей. Вот и на этот раз он полностью поддержал строительство ГЭС", - сказал он.

При этом, как отметил Сагубаришвили, умма (мусульманская община, - прим. "Кавказского узла") Панкиси не зависит напрямую от мнения имама мечети - у каждого своя голова на плечах.

Этнолог и историк Гела Хмаладзе также отметил, что на протяжении последних десяти лет в Панкисском ущелье стремительно росло влияние салафитского джамаата, который объединил большинство молодежи – самый общественно активный и мобильный слой местного кистинского общества.

В Панкиси действуют два салафитских джамаата – в селениях Дуиси и Джоколо. 6 июля 2015 года сменился имам в Дуиси – вместо 33-летнего Амура Хангошвили имамом стал 28-летний Бекхан Пареулидзе, ранее рассказал "Кавказскому узлу" Мамука Арешидзе.

"Первый раскол в рядах салафитского джамаата произошел в 2016 году, когда большее число джамаата, в том числе молодые лидеры, поддержали находящуюся у власти «Грузинскую мечту» в противовес малочисленной части джамаата, которые дали свои голоса за оппозиционного «Единого национального движения»", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хмаладзе.

Второй конфликт, отмечает Хмаладзе, произошел по вопросу строительства ГЭС, когда сторонники и противники строительства разделились примерно поровну.

"Имам Пареулидзе был в рядах сторонников строительства гидроэлектростанции. Он действительно очень образованный и влиятельный религиозный лидер, но это никак не означает, что его мнение о строительстве энергообъектов имеет силу закона для приверженцев салафитского джамаата", - сказал историк. Он также исключил, что имам и исламский ученый "был в роли разжигателя или вдохновителя насилия, и тем более, убийства".

“Как бы ни было, но строительство ГЭС окончательно разделило общество. Против строительства объединились даже те, кого невозможно было объединить по другому вопросу”, - сказал Саубаришвили.

"Даже те семьи, которые испытывали антипатию друг к другу, вышли вместе на митинг в апреле", - отметил Мамука Арешидзе. По его словам, жители уже не готовы вести переговоры о строительстве ГЭС. "Правительство... не провело вовремя разъяснительную работу, а вместо этого попыталось навязать строительство. Теперь жители объединились против строительства", - сказал он.

Проект ГЭС "Хадори-3" в Панкисском ущелье заморожен, работы по возобновятся только после утверждения проекта, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", сотрудник компании “Пери”, которая ведет работы по строительству электростанции.

Строительство ГЭС не повлияет на жизнь людей, заверил он. Провода "будут проведены на таком удалении от жилых домов, которое предусмотрено правила нормы Всемирной организации здравоохранения", - сказал он. "Воду мы не будем перекрывать воду. Есть правило, что должно быть так называемое "санитарное течение", открытая вода в русле реки, чтобы сохранить ее флору и фауну", - сказали в компании.