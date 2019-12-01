Два человека задержаны по делу об убийстве жителя Панкиси

01 декабря 2019, 19:44

Грузинская полиция озвучила вывод о преднамеренном убийстве жителя Панкиси, совершенном после спора о строительстве ГЭС на реке Алазани.

"Кавказский узел" писал, что 27 ноября в селе Сакобиано Ахметского района Кахетии один человек был убит и четверо ранены в результате конфликта между жителями Панкисского ущелья, придерживающимися разных точек зрения относительно строительства гидроэлектростанции.

Власти настаивают, что ГЭС на реке Алазани улучшит дорожную и энергетическую инфраструктуру в Панкиси. Противники же возведения ГЭС заявляют, что для них важнее вода и пастбища, которых они боятся лишиться. 21 апреля 2019 года протестная акция в селе Биркиани Ахметского района по поводу ГЭС привела к столкновениям, в которых пострадали 38 полицейских и 17 местных жителей. После акции протеста правительство Грузии объявило о приостановке строительства.

Двое из раненых в результате конфликта 27 ноября еще остаются в больнице, сообщила сегодня со ссылкой на эфир "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудники полиции Кахетии завели дело о преднамеренном убийстве жителя Панкиси Васила Мутошвили и сообщили о задержании двоих подозреваемых. Дело расследуется также по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщается сегодня на сайте МВД Грузии.