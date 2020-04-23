Коммунисты Кабардино-Балкарии отметили день рождения Ленина в условиях карантина. 22 апреля 2020 года. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

23 апреля 2020, 05:11

Протесты в Северной Осетии нашли понимание в Нальчике

Коммунисты Кабардино-Балкарии и их сторонники отпраздновали день рождения Владимира Ленина, несмотря на карантинные меры. Введенные ограничения и связанные с ними трудности толкают людей к протестам, считает лидер местных коммунистов Борис Паштов.

Члены Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Кабардино-Балкарии 22 апреля провели онлайн-митинг, посвященный 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, а также выпустили юбилейную почтовую открытку с изображением памятника В.И. Ленину в Нальчике. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал первый секретарь регионального отделения КПРФ Борис Паштов.

Участники онлайн-акции, посвященной 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Кабардино-Балкария, 22 апреля 2020 года. Фото Луизы Оразаевой для "Кавказского узла"По его словам, накануне региональное отделение призвало своих сторонников принять участие в виртуальном митинге "С Лениным в XXI век". Всем, кто разделяет идеи партии, было предложено выйти небольшими группами к памятнику Ленину, возложить цветы, сфотографироваться на его фоне, а затем выложить фотографию на странице КПРФ в соцсетях. По данным на 14.00 мск 22 апреля, было выложено более 200 фотографий.

Члены партии и ее сторонники приходили к памятнику Ленину на площади Согласия в Нальчике, а также в других городах и районных центрах республики в масках, соблюдая дистанцию в полтора метра, отметил руководитель регионального отделения, добавив, что акция продолжалась до вечера.

Те, кто по возрасту или по состоянию здоровья не смог выйти из дома, фотографировались с книгой или портретом Ленина и тоже выкладывали снимки, тем самым поддержав идею виртуального митинга, отметил Паштов.

Он также рассказал, что 22 апреля состоялась презентация почтовой открытки, на которой изображен памятник В.И. Ленину, установленный в Нальчике. Открытка выпущена нальчикским обществом коллекционеров при поддержке местного отделения КПРФ.

"Это уникальное событие, потому что наш регион – единственный, где выпущена такая открытка", – заявил Борис Паштов.

Прокомментировал он и ограничения, связанные с коронавирусом. По мнению Паштова, в Кабардино-Балкарии возможны события, аналогичные тем, что произошли в Северной Осетии.

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Административное дело одного задержанного было прекращено. 22 апреля суд постановил арестовать еще пятерых участников митинга, троим назначены штрафы.  Также рассмотрены еще 23 административных дела -  участникам митинга были назначены аресты от трех до 15 суток.

По словам Паштова, население "лишено возможности работать". "При этом федеральная власть самоустранилась от какой-либо помощи людям, переложив все на регионы. А что могут регионы? Ничего", – сказал лидер кабардино-балкарских коммунистов. Он также отметил, что люди недовольны многими принятыми властями решениями, к примеру, повышением пенсионного возраста.

Нальчанка Ольга Каллагова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приняла участие в онлайн-акции, так как разделяет идею социальной справедливости. По ее мнению, недовольство населения Северной Осетии "назревало давно".

"Я думаю, что в Осетии люди вышли с протестом не потому, что они за две недели успели изголодаться. Мое мнение такое – там этот бунт назревал давно, а ситуация с самоизоляцией в связи с коронавирусом послужила катализатором", – сказала она.

Ранее тяжелое положение жителей Кабардино-Балкарии, которые из-за ограничительных мер оказались в трудной жизненной ситуации, прокомментировал директор организации "Черкесский ренессанс" Алан Сарахов. Он рассказал о гуманитарной акции по раздаче продуктовых наборов нуждающимся, идея которой возникла у межрегиональной общественной организации содействия сохранению и развитию самобытности черкесского народа "Адыгэ Хасэ". 

"Люди, конечно, нуждаются. У подавляющей части населения финансовой подушки нет, чтобы жить, не работая", – отметил он.

На отсутствие прибыли жаловались торговцы в Нальчике. "Для многих людей, торгующих на рынке, единственным доходом является то, что они наторгуют за день. На это они существуют, кормят своих детей, оплачивают кредиты, а многие платят за съемное жилье. То, что они сейчас лишены возможности выходить на работу, поставило их на грань выживания", – рассказала 9 апреля Алла Николаева, которая торговала женской одеждой на Зеленом рынке Нальчика. 

По данным на 22 апреля, общее число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 193, указано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций в связи с пандемией указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Мэр Пятигорска ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса", "Роспотребнадзор Дагестана запретил посещение храмов и кладбищ", "Предприниматели Абхазии пожаловались на нехватку господдержки".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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