Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел

21 апреля 2020, 08:35

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта, насчитав 30 нарушений режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении не прокомментировали это заявление на своих сайтах к 08.30 мск сегодня.