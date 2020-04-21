Полигон в Азербайджане. Фото пресс-службы МО Азербайджана https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

21 апреля 2020, 08:35

Азербайджан обвинил Армению в обстреле двух сел

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта, насчитав 30 нарушений режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", этот район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении. 

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении не прокомментировали это заявление на своих сайтах к 08.30 мск сегодня.

После нескольких дней вооруженного противостояния в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта заключили перемирие, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах двух сел со стороны Армении", "Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта".

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