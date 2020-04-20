20 апреля 2020, 09:08

Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в селе на границе с Арменией и в зоне конфликта с Карабахом были обстреляны 30 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении. 

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения военного ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении не прокомментировали это заявление на своих сайтах к 8.50 мск сегодня.

После нескольких дней вооруженного противостояния в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта заключили перемирие, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" пебликует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах двух сел со стороны Армении", "Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта".

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