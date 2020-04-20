Азербайджан заявил об обстреле села в зоне конфликта

20 апреля 2020, 09:08

Позиции азербайджанских военных в селе на границе с Арменией и в зоне конфликта с Карабахом были обстреляны 30 раз за сутки, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля Азербайджан заявил о 25 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения военного ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении не прокомментировали это заявление на своих сайтах к 8.50 мск сегодня.