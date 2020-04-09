Житель Дагестана обвинен в убийстве жены

09 апреля 2020, 19:13

Женщина в Буйнакском районе стала жертвой домашнего насилия, муж убил ее и сжег тело, сообщили следователи и отчитались о передаче дела в суд.

По данным следствия, убийство произошло в декабре 2019 года в селе Кафыркумух. Местный житель "на почве ранее сложившихся неприязненных отношений" нанес множество ударов кулаками по голове своей 48-летней супруге. Она скончалась на месте. Муж облил тело бензином сжег и закопал в огороде. Убийство было умышленным, полагают следователи.

15 января 2020 года обвиняемый обманул доставщика пенсии и присвоил около девяти тысяч рублей, начисленных сыну убитой в качестве пенсии по потере кормильца, сообщило сегодня на своем сайте Управление Следкома по Дагестану.

Жителю Буйнакского района предъявлено обвинение по статьям об убийстве и мошенничестве, а также по статье "Похищение у гражданина паспорта", поскольку, по версии следствия, он похитил и сжег паспорт убитой.

Ранее "Кавказский узел" писал, что проблема домашнего насилия является актуальной для Дагестана, однако многие местные жители не желают обнародования фактов об этом, чтобы не "позорить республику". В Дагестане с 2017 года работает Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе". Только в 2019 году в центр обратились более 50 женщин и детей, в основном с жалобами на домашнее насилие.