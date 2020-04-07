Барах Чемурзиев. Кадр видео телеканала "Дождь". https://tvrain.ru/teleshow/kruglyj_stol/ingushetija-473104/

07 апреля 2020, 02:33

Защита Бараха Чемурзиева назвала обвинение бездоказательным

Ингушский активист Барах Чемурзиев, арестованный больше года назад, не должен находиться в СИЗО, поскольку следствие не предоставило ему материалы дела для ознакомления, заявила защита в апелляционной жалобе на продление ареста. Доказательств вины Чемурзиева следствие не представило, подчеркнул адвокат Магомед Абубакаров.

Как писал "Кавказский узел", председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев осенью 2018 года и весной 2019 года участвовал в протестах против соглашения о границе с Чечней. 3 апреля 2019 года он был задержан, а затем заключен под стражу. 3 апреля суд на Ставрополье продлил до 25 июня срок содержания под стражей Бараху Чемурзиеву, а также четырем другим активистам, принимавшим участие в протестах в Магасе - Мусе Мальсагову, Ахмеду Барахоеву и Малсагу Ужахову и Исмаилу Нальгиеву.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Мальсагова, Чемурзиева и Барахоева политзаключенными. Они обвиняются по статьям о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти во время митинга 25-26 марта 2019 года в Магасе, а также в создании экстремистского сообщества. Ингушские активисты, наоборот, призвали участников митинга не вступать в конфликт с силовиками, настаивают адвокаты.

Защита участника митинга в Магасе Бараха Чемурзиева 6 апреля направила в Третий апелляционный суд РФ жалобу на постановление Ставропольского краевого суда о продлении ему срока содержания под стражей до 25 июня.

Срок ареста Бараха Чермурзиева 3 апреля был продлен на основании того, что у следствия не было времени для завершения дела к середине апреля. Судья указал на необходимость следствия составить обвинительное заключение,  а также ознакомить защиту с большим объемом материалов уголовного дела.

«Срок содержания под стражей Чемурзиева истекает 12 апреля, однако завершить расследование к указанному сроку не предоставляется возможным», - говорится в постановлении Ставропольского краевого суда, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Следователь просил продлить срок ареста Чемурзиева «на 2 месяца 13 суток, а всего до 14 месяцев 13 суток», - говорится в апелляционной жалобе адвоката Магомеда Абубакарова, копия которой также имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Адвокат подчеркивает, «следствием не представлено ни одного доказательства в обоснование обвинения». Показания трех засекреченных свидетелей никак не обосновывают предъявленное обвинение, а единственное, на что ссылается следователь в ходатайстве, - тяжесть обвинения, указывает защита.

«С 27 марта 2019 года до дня своего задержания у Чемурзиева была возможность скрыться, уничтожить доказательства и совершать другие действия, указанные в ходатайстве следователя. Его вызывали два раза на допрос 27 марта, и он являлся, отвечал на все вопросы по данному уголовному делу», - говорится в жалобе.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

Ни один из адвокатов по соглашению не был уведомлен об окончании следствия в отношении Чемурзиева, сообщил адвокат Абубакаров корреспонденту «Кавказского узла».

«Бараха Чемурзиева пытались уведомить об окончании следствия с участием адвоката по назначению, в то время как ни один из четырех адвокатов по соглашению не был уведомлен о проведении следственных действий. Чемурзиев и устно, и письменно отказался от услуг адвоката по назначению. Ни Бараху Чемурзиеву, ни его защитникам материалы уголовного дела не были представлены для ознакомления», - отметил он.

Адвокат отметил, что «представление материалов уголовного дела обвиняемому и его защитникам для ознакомления является обязательным и единственным условием для продления срока содержания под стражей свыше 12 месяцев». В связи с этим защита требует отменить решение Ставропольского краевого суда.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Барах Чемурзиев и Муса Мальсагов оставлены под арестом", "Ингушский активист потребовал в ЕСПЧ компенсации за пытки", "Зарифа Саутиева оспорила завершение следствия по делу об экстремизме".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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