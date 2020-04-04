ЕСПЧ обязал Армению выплатить 5500 евро активисту Вардгесу Гаспари

04 апреля 2020, 05:19

Европейский суд по правам человека признал, что право активиста Вардгеса Гаспари на беспристрастное судебное разбирательство было нарушено.

Как сообщила 3 апреля на своей странице в Facebook адвокат Лусине Акопян, суд вынес решение 26 марта. Суд вынес решение по жалобе, поданной в связи с уголовным преследованием Вардгеса Гаспари после событий 1-2 марта 2008 года. Вместе с компенсацией в размере 5500 евро суд обязал Армению выплатить активисту 350 евро в качестве компенсации за судебные издержки.

1-2 марта 2008 года в центре Еревана произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. В течение двух дней в столкновениях погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

10 ноября 2008 года суд вынес решение, осудив Вардгеса Гаспари на год лишения свободы за "применение силы в отношении представителя власти". Апелляционный и Кассационный суды оставили в силе решение суда первой инстанции.

Вардгес Гаспари рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 1 марта 2008 года он был ночью дома, а утром в районе 08.00 вышел, чтобы пойти на площадь Свободы, где проходили митинги оппозиции. "Наш дом близко находится к площади, я дошел до перекрестка улиц Маштоца и Туманяна, где полицейские схватили меня за плечи и, толкая, посадили в машину и подвергли приводу", - рассказал Гаспари.

По его словам, уголовное дело в отношении возбудили на основании показаний двух полицейских о том, что он "не подчинился законным требованиям полицейских - не принимать участия в несанкционированном митинге - и противился полицейским, нанеся им удары".

Осуждение человека на основании показаний всего двух полицейских противоречит праву на честное и объективное судебное разбирательство, считает Гаспари. "При этом суд не учел аргументы защиты, также отказался пригласить в суд свидетелей, которые могли дать показания в его пользу", - добавил он.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей властей Армении в связи с решением ЕСПЧ.

"Кавказский узел" в разделе "Справочник" опубликовал материал "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в котором можно прочитать о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.