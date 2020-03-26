Медицинские работники в защитных костюмах. Фото: REUTERS/Susana Vera

26 марта 2020, 17:55

Первый пациент с коронавирусом скончался в Армении

Умер заразившийся коронавирусом пожилой пациент, страдавший и другими заболеваниями, сообщил Минздрав Армении.

Как информировал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 290. Среди заболевших три военнослужащих армянской армии. 

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Норкской инфекционной больнице в Ереване, сообщила сегодня на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

По ее словам, пациенту было 72 года, он страдал двухсторонним воспалением легких, полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, гипертонией и с аритмией. "К сожалению, из-за сопутствующих болезней невозможно было спасти жизнь пациента. Со вчерашнего дня он находился в реанимационном отделении, и его состояние здоровья оценивалось как крайне тяжелое", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию Алины Никогосян.

С ночи на 25 марта в Армении введены ограничения на передвижение граждан. Исключения делаются только для тех, кто хочет пойти в аптеку или магазин, но при этом гражданину следует заполнить специальный протокол, в котором он должен указать, куда направляется и для чего, а также когда планирует вернуться домой. За заражение других коронавирусом, умышленное или по неосторожности, предусмотрена уголовная ответственность, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении новой инфекции отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Три новых случая коронавируса подтверждены на Ставрополье", "Защита потребовала освободить Саутиеву из-за риска коронавируса", "Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Астраханской области".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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