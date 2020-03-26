Правозащитники раскритиковали грузинскую компанию за снижение зарплат шахтерам

26 марта 2020, 14:00

Решение компании Georgian Manganese сократить на 40% зарплату работникам закрытых шахт противоречит Трудовому кодексу, заявили Центр мониторинга прав человека и Ассоциация молодых адвокатов. Они также призвали власти оценить ущерб, причиненный компанией экологии и жителям Чиатурского района Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля большинство шахт по добыче марганцевой руды Georgian Manganese остановили работу в результате акции протеста жителей села Шукрути, которые добиваются от компании компенсаций за поврежденные дома. Georgian Manganese призывала протестующих возобновить переговоры и дать возможность предприятию продолжить работу. Рабочих с простаивающих шахт временно перевели на другие объекты.

Работа шахт компании, приостановленная 17 февраля, не возобновилась, причем не только из-за протестов жителей Шукрути, но и из-за финансовых проблем самой компании. За период с 1 по 20 марта работникам шахт будет выплачена сокращенная зарплата - 60% от прежней, сообщила Georgian Manganese, предложив сотрудникам задним числом оформить на этот период оплачиваемый отпуск и получить зарплату в полном объеме. "С 20 марта до конца апреля сотрудники будут получать только 60% от своей договорной оплаты", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение компании, опубликованное 20 марта на странице Georgian Manganese в соцсети Facebook.

Компания не должна нарушать Трудовой кодекс Грузии и обязана "выплачивать работникам заработную плату в период вынужденной остановки предприятия", говорится в совместном заявлении двух неправительственных организаций - Центра мониторинга прав человека (EMC) и Ассоциации молодых адвокатов (GYLA). Они сочли незаконными сокращение зарплаты шахтерам и частичную приостановку работы Чиатурского горно-обогатительного комбината. НПО сослались при этом на 6, 11 и 21 статьи ТК Грузии, а также на 54 статью Гражданского кодекса Грузии.

EMC и GYLA также выразили обеспокоенность экологической ситуацией. Они призвали министерство экономики и устойчивого развития Грузии "узнать о проблемах населения в деревнях Шукрути и Чиатура и учредить специальную комиссию для изучения степени и форм экологического и социального (включая здоровье) воздействия на людей, разработать методологию расчета ущерба и обеспечить гласность итоговых документов комиссии".

Национальное горное агентство, по их мнению, должно изучить, как эксплуатация шахт в Шукруте и других селах влияет на геологические процессы, и существует ли связь между этим и ущербом имуществу и инфраструктуре населения. Кроме того, следует проверить, соблюдаются ли правила и нормы использования недр в Чиатурском районе и условия лицензии, выданной Georgian Manganese, говорится в совместном заявлении, двух НПО, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Агентство технического и строительного надзора НПО призвали проводить периодические специальные технические осмотры шахт в муниципалитете. Департамент экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства должен, по их мнению, обратить внимание на "нерациональное (и, возможно, незаконное) использование природных ресурсов".

Руководство Georgian Manganese Ltd к 14.00 мск 26 марта не ответило на вопросы корреспондента "Кавказского узла" относительно заявления двух НПО.