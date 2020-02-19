Владелец марганцевых шахт призвал жителей Шукрути к переговорам

19 февраля 2020, 02:34

Компания Georgian Manganese Holding призвала жителей грузинского села Шукрути, из-за забастовки которых прекращена работа шахт, возобновить переговоры и дать возможность предприятию продолжить работу. Рабочих с простаивающих шахт временно перевели на другие объекты.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля большинство шахт по добыче марганцевой руды остановили работу в результате акции протеста жителей села Шукрути, которые добиваются от компании Georgian Manganese компенсаций за поврежденные дома.

"Дома в селе Шукрути были повреждены еще в советское время. Компания Georgian Manganese на тот момент не работала в этом регионе и не несет ответственности за нанесенный в то время ущерб", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании Акакий Гогичаишвили.

Компания никогда не вела горнодобывающие работы на проблемных территориях в селе Шукрути, сообщил со ссылкой на сообщение пресс-службы компании Georgian Manganese Holding "Спутник Грузия". В этих местах остались заброшенные с советских времен рудники, которые разрушаются со временем, и земля над ними оседает, пояснили в компании. Местные же жители утверждают, что их дома разрушаются из-за взрывов в подземных тоннелях, которые проходят под селом.

Сельчанам было предложено несколько вариантов решения проблемы, в том числе компенсации ущерба, приобретения другого жилья, однако договорённости не было достигнуто, передает "Рустави 2". Судебный процесс против жителей компания прекратила по собственной инициативе, информирует телеканал.

Georgian Manganese еще в сентябре 2019 года подала в суд на жителей Шукрути.

"В Шукрути парализован рабочий процесс... жители перекрыли подходы к объектам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников металлургической и горной промышленности Тамаз Долаберидзе.

Чтобы рабочие в это время могли трудиться и не остались без зарплаты, их временно перевели на другие объекты, сказал председатель профсоюза. В частности, рабочих распределяют в старые большие шахты в Дарквети, Мгвимеви и Итхвиси, сказал Долаберидзе. "Кого не смогут перевести, будут предлагать пойти в отпуск", - отметил он.

Компания, в свою очередь, призывает жителей к переговорам. "Накануне (17 февраля) специальный управляющий компании Николоз Чиковани призвал их сесть за стол переговоров, на что получил отказ… Компания призывает население вернуться к формату переговоров и дать возможность предприятию беспрепятственно продолжить работу", - цитирует распространенное пресс-службой компании заявление "Новости Грузия". По данным компании, работа приостановлена в восьми шахтах, расположенных в окрестностях Шукрути. Всего компания владеет 11 рудниками, где работают 3,8 тысячи человек, отмечает издание.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года протестующие жители села Шукрути уже блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к повреждению их домов. Представители компании отвергли эти обвинения.