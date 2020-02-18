18 февраля 2020, 18:54

Жители грузинского села перекрыли дороги к марганцевым шахтам

Большинство шахт по добыче марганцевой руды остановили работу в результате акции протеста жителей села Шукрути, которые добиваются от компании Georgian Manganese компенсаций за поврежденные дома.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года протестующие жители села Шукрути уже блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к повреждению их домов. Представители компании отвергли эти обвинения.

Жители села Шукрути не пропускают грузовики с рудой, заявляя, что Georgian Manganese виновна в повреждении их домов и местных дорог. Они заявляют, что работа шахт не будет возобновлена, пока не будут выполнены требования о компенсации.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Georgian Manganese Акакий Гогичаишвили, в результате акции по блокировке дороги остновлены 70% шахт, на которых добывается марганцевая руда. По его словам, дома в селе Шукрути были повреждены еще в советское время, и Georgian Manganese не имеет к этому отношения, хотя и готова помочь сельчанам. Компания попросила жителей села нанять аудиторскую компанию, чтобы оценить ущерб. Расчеты были проведены, но жители Шукрути не согласились с выводами аудиторов и расторгли с ними договор, заявил Гогичаишвили. "Теперь они требуют необоснованную компенсацию", - сказал представитель компании.

Georgian Manganese еще в сентябре 2019 года подала в суд на жителей Шукрути.

Напомним, что Georgian Manganese LLC (GM) - ведущий производитель и экспортер высококачественных ферросплавов и марганцевой руды в Грузии. В селе Шукрути проживает 280 семей.

Примечание:

"Грузинская компания отказалась выполнить требования бастующих шахтеров", "Шахтеры заблокировали дороги на западе Грузии", "Рабочие металлургического завода в Рустави завершили забастовку". 

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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