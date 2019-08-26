Жители Сванетии потребовали отремонтировать дорогу

26 августа 2019, 05:16

Жители 11 сел общины Мулахи в Верхней Сванетии потребовали отремонтировать участок трассы длиной четыре километра. По их словам, плохая дорога мешает развитию туризма, а зимой блокирует жителей горных сел.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа власти Сванетии провели встречу с жителями общины Ушгули, которые пожаловались на некачественный ремонт фамильных башен.

28 июля в сванской общине Ушгули Местийского района обрушилась старинная фамильная башня рода Чаркселиани. По словам главы ведомства, во время происшествия никто не пострадал. Жители Местии провели 12 августа акцию протеста и перекрыли дороги, потребовав от властей заняться реставрацией разрушившихся фамильных башен в селе Меркмели. 19 августа жители общины Ушгули в Сванетии прекратили акцию протеста после заверения властей, что местные башни будут восстановлены. По мнению местных жителей, внесение их имущества в список ЮНЕСКО является хорошей рекламой для привлечения туристов, но при этом затрудняет их ремонт.

Жители 11 сел общины Мулахи в Верхней Сванетии 25 августа перекрыли дорогу Зугдиди-Местия-Ласдили, которая ведет к горному курорту Тетнулди. Они потребовали отремонтировать участок дороги длиной четыре километра, который ведет через общину, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

«Проезд в нашу общину отвратителен. Почти все туристы, которые посещают Мулахи, говорят, что удовольствием приехали бы еще, но из-за плохой дороги не хотят больше испытывать дискомфорт», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" хозяин гостиницы "Тавадури" Валерий Шервашидзе.

По его словам, если до зимы не будет сделан ремонт участка дороги, то, "как и в прошлые годы, постоянно будут перебои и с передвижением, и с коммуникациями".

"Выпадет большой снег, подует ветер – и дорога будет перекрыта, и электроснабжение нарушится. Останемся запертыми в горах без света", - сказал он.

«Нам в позапрошлом году провели канатную дорогу, по которой можно добраться до горнолыжной трассы, а дорогу к этой дороге не провели», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" одна из участниц акции, которая не пожелала представиться.

Губернатор региона Самегрело-Земо Сванети Александр Мосерелия пообещал жителям решить вопрос с дорогой, однако они ему не поверили. По их мнению, выделенных средств не хватит на ремонт всего участка.

После встречи с представителями властей жители общины решили временно разблокировать трассу, однако, по их словам, они намерены вновь ее заблокировать, чтобы добиться встречи с представителями правительства Грузии.

Они также пожаловались на плохое состояние фамильных башен в общине.

«Башни в общине Мулахи так же, как и башни в Ушгули, входят в число памятников Всемирного культурного наследия и внесены в список ЮНЕСКО. В Мулахи расположено около 60 башен, построенных не позднее XI века нашей эры», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Наргиза Нургиани.

«Половина башен находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Валерий Шервашидзе.

По словам местных жителей, несмотря на то, что туристический поток в последнее время увеличился, они не в состоянии собрать достаточно средств для ремонта башен.

«Это капитальные сооружения. К тому же нужна экспертиза, план строительства, чтобы отремонтировать башни. Так что мы требуем ремонта от властей. Иначе рано или поздно Сванетия останется без своего культурного наследия», - заявила корреспонденту "Кавказского Узла" одна из местных жительниц, не пожелавшая представиться.