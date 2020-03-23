Российские дипломаты не увидели нарушений на выборах в Абхазии

23 марта 2020, 13:58

Окончательные итоги выборов президента Абхазии решено озвучить после изучения протоколов голосования в Москве и Черкесске, заявил сегодня ЦИК республики. Российские наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах, в которых победил лидер оппозиции Аслан Бжания.

Как писал "Кавказский узел", после предварительного подсчета голосов ЦИК Абхазии объявил сегодня победителем президентских выборов Аслана Бжанию, за которого проголосовали 56,5% избирателей. Вице-премьер Адгур Ардзинба набрал 35,42% голосов, а бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба - 2,22%, сообщил глава ЦИК Тамаз Гогия. По его словам, явка составила 71,56%.

Из 132 916 избирателей проголосовали на выборах 71,56% - 95 109 человек, рассказал сегодня на брифинге Тамаз Гогия. Аслан Бжания, по его словам, набрал 53741 голос, Адгур Ардзинба - 33 686 голосов, за Леонида Дзапшбу отдали голоса 2114 избирателей. Против всех проголосовали 1666 человек, недействительными признаны 3602 бюллетеней.

"ЦИК решил считать избранным президентом Аслана Бжанию, вице-президентом - Бадру Гунбу (бывший министр культуры Бадра Гунба баллотировался кандидатом в вице-президенты в паре с Асланом Бжанией. - Прим. "Кавказского узла"). Официальные и окончательные итоги будут объявлены завтра в связи с тем, что два участка находятся за территорией Абхазии, мы должны получить протоколы из Москвы и Черкесска", - сказал Гогия.

Для голосования на выборах были открыты 154 участка, в том числе по одному в Москве и Черкесске.

По словам Гогии, инаугурация нового президента пройдёт через 30 дней после оглашения окончательных результатов голосования.

Советник-посланник посла России в Абхазии Максим Литвинов сообщил на брифинге, что за выборами на территории Абхазии следили восемь аккредитованных сотрудников посольства России. Они посетили участки в Гагрском, Сухумском и Гульрипшском районах.

"В России с тревогой следили за затянувшимися политическим кризисом. Надеемся, что это все позади, и сейчас руководство сосредоточится на решении этих вопросов. Россия - близкий союзник Абхазии и заинтересована в этом", - сказал Литвинов. Он отметил, что нарушений в ходе голосования российская сторона не зафиксировала, передал корреспондент "Кавказского узла".

Выборы президента Абхазии в этот раз проходили без участия наблюдателей из Госдумы России. Так 18 марта решил совет Госдумы, объяснив это решение распространением коронавируса. Из-за опасности распространения болезни ЦИК решил вообще не приглашать на участки наблюдателей из других государств. Россию на выборах представляли сотрудники посольства, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Отметим, что в списки избирателей были внесены более 128 тысяч человек. В 2014 году, перед выборами президента, на которых победил кандидат от оппозиции Рауль Хаджимба, в голосованию были допущены 132,8 тысячи человек. Этому предшествовало исключение из базы данных избирателей 22 767 человек, проживающих на территории приграничного Галского и Ткуарчальского районов, которые наряду с абхазскими имели грузинские паспорта.

По оценке абхазских журналистов, в 2011 году голоса избирателей из Галского района во многом оказали влияние на исход выборов президента, в которых победил Александр Анкваб. Тогда явка на выборах составила 71,92%.

О серии политических кризисов, которые пережила Абхазия с середины 2000-х годов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в 21 веке".

Повторные выборы президента Абхазии были назначены после того, как 13 января Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил свой пост. Ранее, 8 сентября 2019 года, Хаджимба победил в ходе второго тура выборов. В первом туре, который состоялся в августе 2019 года, ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во втором туре за Хаджимбу проголосовали 39 793 избирателя (47,39%), за председателя партии «Амцахара» Алхаса Квицинию - 38 766 человек (46,17%). Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Новости о политической ситуации в Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кризис в Абхазии".