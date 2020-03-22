Избиратели в Москве поспорили о задачах нового президента Абхазии

22 марта 2020, 19:00

Голосование на выборах президента Абхазии в Москве сопровождалось бурными дискуссиями избирателей о задачах будущего президента и ориентирах внешней политики республики.

Как писал "Кавказский узел", для голосования на выборах президента Абхазии сегодня открылись 154 участка, в том числе по одному в Москве и Черкесске. К 15.00 мск явка составила 43,29%, на избирательном участке в Москве проголосовали 417 человек, в Черкесске - 307 человек, рапортовал избирком Абхазии. Свою активность, несмотря на угрозу коронавируса, жители республики объяснили жаждой перемен.

На пост президента претендуют три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба. Повторные выборы президента были назначены после того, как 13 января президента Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил свой пост. Ранее, 8 сентября 2019 года, Хаджимба победил в ходе второго тура выборов, в первом туре ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов.

В Москве на избирательном участке, открытом неподалеку от станции метро Шаболовская, сегодня было немноголюдно. На входе стоял охранник, проверявший документы у каждого пришедшего. На вопрос корреспондента «Кавказского узла», были ли на участке инциденты, он ответил отрицательно. "Все спокойно", - заверил охранник.

К 14.30 мск на участке проголосовали несколько сотен человек, в том числе курсанты из Академии противопожарной службы, подтвердил корреспонденту сотрудник участковой комиссии, отказавшись назвать точное число. В комиссии рассчитывают, что в голосовании примут до тысячи человек, пояснил он.

Опасения из-за угрозы распространения коронавируса есть, но "будущее республики важнее", заметил сотрудник комиссии. В качестве профилактической меры пол участка расчерчен линиями, чтобы избиратель не мог подойти к другому ближе, чем на метр. "Настроение бодрое. Обстановка спокойная", - резюмировал сотрудник комиссии.

Подготовка к выборам проходила на фоне объявленной 11 марта пандемии коронавируса. 14 марта граница между Абхазией и Грузией была закрыта. С 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса был ограничен и въезд из Абхазии в Россию, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Неподалеку от избирательного участка несколько уроженцев Абхазии бурно обсуждали предстоящие итоги выборов и дискутировали о будущем республики. "Сегодня очень ответственный день. Итог голосования может серьезно повлиять на жизнь страны", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» один из мужчин, представившийся Алхасом.

"Продолжение сближения с Россией - это хороший вектор, но не единственный. Хотелось бы видеть развитие страны во всех направлениях, расширение сотрудничества и с другими странами", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» товарищ Алхаса Джаник.

Объем финансовой помощи, который Россия выделила Абхазии в 2018 и 2019 годах, оценивался примерно в 3,24 миллиарда рублей. По данным Минэкономики Абхазии, в 2015 и 2016 годах Россия оказала республике финансовую помощь в размере 2,9 миллиарда рублей. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы" было освоено около 11 миллиардов рублей.

Напротив избирательного участка собралась другая группа из примерно 20 человек. Они шумно вспоминали период правления бывшего президента Абхазии Александра Анкваба, передал корреспондент "Кавказского узла". В целом участники дискуссии сошлись на том, что Абхазии необходимо поддерживать связь с Россией, которая "вкладывает в развитие Абхазии немалые деньги".

"Но есть необходимость дальнейшего развития – в частности, поставок продукции не только на российские рынки, но и на европейские", - добавил один из участников обсуждения Джазиб. "К сожалению, мало кто признает нашу государственность. Отсюда и проблемы с поставками. А Абхазия – золотой регион. Мы многое может дать. Это овощи, фрукты", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» мужчина, представившийся Арутом.

Уроженец Сухума Расул, проголосовавший на участке в Москве, также считает, что Абхазия не реализует свой потенциал. "Нет новых лиц в политике [Абхазии]. Застой? Возможно. Движение назад? Спорно, но точно не вперед. Связываю это с тем, что власти прекрасно себя чувствуют, кормясь тем, что подкидывает Кремль. Но поверьте, у нас есть потенциал. А люди живут очень небогато", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» избиратель.

Для победы в первом туре кандидату в президенты нужно набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

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