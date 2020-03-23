Азербайджан сообщил о пулеметных и снайперских обстрелах

23 марта 2020, 09:19

Позиции азербайджанских военных 25 раз за сутки подверглись обстрелам в зоне конфликта, в том числе из снайперских винтовок и пулеметов, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта Азербайджан насчитал 22 случая нарушения перемирия армянской стороной.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Гушчу Айрым в Газахском районе, следует из сообщения ведомства. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.00 мск сегодня, не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

В апреле 2016 года, после нескольких дней боев, стороны карабахского конфликта заключили перемирие. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" собрал новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".