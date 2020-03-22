Азербайджан насчитал 22 обстрела за сутки со стороны Армении

22 марта 2020, 15:09

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 22 раза за сутки, под обстрел попало село в Товузском районе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта Азербайджан насчитал 30 случаев нарушения перемирия армянской стороной. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю с 15 по 21 марта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах в Гедабекском районе, следует из сообщения ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы таже велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 15.0 мск сгодня не отреагировали на своих сайтах на это заявление.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года, после нескольких дней боев. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".