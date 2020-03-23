Защита потребовала освободить Малсага Ужахова

23 марта 2020, 07:21

Суд в Ессентуках не учел аргументы защиты, которая настаивала на смягчении меры пресечения главе Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову, заявил в апелляционной жалобе адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Малсаг Ужахов обвинен по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также по статье об организации экстремистского сообщества. После митинга 26 марта 2019 года он был оштрафован на 150 тысяч рублей, в феврале защита добилась снижения суммы штрафа до 10 тысяч рублей. Суд на Ставрополье продлил Ужахову срок ареста до 19 апреля.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

Защита обжаловала постановление Ессентукского горсуда о продлении срока содержания под стражей Ужахова еще на месяц, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев. По его словам, апелляционная жалоба направлена в судебную коллегию Ставропольского краевого суда 22 марта.

Защита потребовала отменить постановление Ессентукского горсуда о продлении содержания под стражей Ужахова, указав, что оно является "необоснованным и немотивированным", говорится в апелляционной жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". При этом адвокат указывает на нарушения российского уголовно-процессуального законодательства и ссылается на ст.6 "Конвенции о защите прав человека и основных свобод" (о праве на справедливое судебное разбирательство - прим. "Кавказского узла"), где под судебной защитой понимается "эффективное восстановление прав граждан независимым судом на основе справедливого судебного разбирательства", следует из документа.

Все судебные заседания, на которых рассматривается вопрос о продлении содержания под стражей Ужахова, практически не отличаются друг от друга, лишь меняются даты, отметил Куриев. "Зачитав 20 марта ходатайство следователя, судья, как всегда, скороговоркой перечислила соответствующие статьи УПК России, на основании которых считает необходимым продление содержания моего подзащитного под стражей", - сказал адвокат. Судья сочла, что даже находясь под домашним арестом, он может скрыться от следствия и правоохранительных органов, пояснил он.

"Данное утверждение голословно, не приводится конкретных данных, на основании которых суд делает такое заключение... На скамье подсудимых - пожилой человек, инвалид, у которого целый букет серьезных заболеваний", - сказал Куриев.

11 сентября 2019 года Куриев сообщил о резком ухудшении состояния Ужахова в СИЗО Владикавказа, а спустя два дня адвокат рассказал, что подзащитный перенес за неделю два сердечных приступа и нуждается в лечении в больнице СИЗО. 16 сентября Куриев рассказал, что Ужахов получил необходимые лекарства, началось его обследование. Адвокат также говорил, что Ужахову становится очень плохо от перевозок в автозаках. "Когда его вывозят в Нальчик, Пятигорск, у него поднимается сахар, давление. В прошлый раз, когда его вывозили в Нальчик, ему четыре раза становилось плохо, и врач ему оказывал помощь", - рассказал Куриев.

В основу постановления положены только доводы, которые приведены в ходатайстве следователя, указал адвокат. "Судом были проигнорированы весомые аргументы защиты, настаивавшей на изменении меры пресечения на более мягкую... Даже если Малсаг Ужахов обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, это не является безусловным основанием для продления срока его содержания под стражей. Оно актуально только при избрании меры пресечения", - отметил Куриев.