Абхазский закон о незаконном обогащении вступил в силу

20 марта 2020, 17:27

И.о президента Абхазии Валерий Бганба менее чем за двое суток до начала голосования на выборах главы республики подписал закон о декларировании чиновниками доходов и имущества. Граждане Абхазии сумели взять под контроль элиту страны, заявили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты 10-дневной голодовкой добились принятия парламентом Абхазии закона, который обязывает чиновников и депутатов публично декларировать свои доходы. Они настаивали на том, чтобы закон вступил в силу до назначенных на 22 марта выборов президента. Активисты пригрозили новой акцией протеста, если МИД республики не ратифицирует статью о незаконном обогащении, включенную в Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией.

Инициатор акции Джансух Адлейба не согласился с тем, что из списка родственников чиновников, обязанных декларировать доходы, в законе были исключены бабушки, дедушки и внуки. Близкие Адлейбы уговорили его не возобновлять голодовку, 12 марта он объявил о создании народного движения "Аяира".

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества госслужащими и депутатами" подписан и вступает в силу сегодня же, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

По его словам, закон предписывает декларировать доходы бабушек и дедушек чиновников. "В срок до 30 апреля должностные лица обязаны предоставить свои декларации о доходах и собственности, а также доходов и собственности членов семьи. Теперь членами семьи считаются совершеннолетние дети, бабушки, дедушки, братья и сестры", - указал Бганба.

В законе прописана ответственность за отказ от подачи деклараций и предоставление недостоверных данных. "На первом этапе это отстранение от занимаемой должности, без права восстановления на госслужбе. Уголовную ответственность решили пока не вводить", - отметил Валерий Бганба.

Принятие закона - победа всего абхазского народа, поскольку в поддержку этой инициативы были собраны 10 тысяч подписей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель инициативной группы за ратификацию 20 статьи Конвенции ООН о незаконном обогащении Астамур Какалия. "Эта ситуация показала, что народ может влиять на политические процессы. В данном случае народ Абхазии взял под контроль собственные элиты и, как бы ни хотели депутаты, им пришлось выполнить наши требования. Спасибо парламенту, спасибо Валерию Бганбе", - сказал Какалия.

Активисты инициативной группы до сегодняшнего дня не были уверены в том, что закон примут до выборов. "Мы думали, что придется бойкотировать выборы, этого очень не хотелось. Поэтому мы рады, что здравый смысл восторжествовал", - заключил Астамур Какалия.

Информацию о протестах и политической ситуации в регионе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кризис в Абхазии".