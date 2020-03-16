16 марта 2020, 10:53
Сухогруз с углем сел на мель в Ростовской области
14 членов экипажа находятся на борту сухогруза, который следовал с углем в Словению из Ростова-на-Дону.
Инцидент произошел сегодня на реке Дон в Азовском районе, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.
"В акватории реки Дон при повороте на Азовский перекат сухогруз Shaman сел на мель. Водотечности и розлива нефтепродуктов нет. К месту направлен буксир", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным МЧС, на борту сухогруза находятся 14 членов экипажа, пострадавших нет. Судно перевозило уголь, пишет "Интерфакс".
"Кавказский узел" также сообщал, что в январе следовавшее в Турцию судно, на борту которого находятся 12 членов экипажа, также село на мель на реке Дон в Азовском районе.
"Иранский теплоход снят с мели в Астраханской области", "Спасатели прервали работы по снятию сухогруза с мели на Кубани", "Два грузовых судна сели на мель в Ростовской области".
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