26 января 2020, 12:01

Сухогруз сел на мель в Ростовской области

Следовавшее в Турцию судно, на борту которого находятся 12 членов экипажа, село на мель на реке Дон в Азовском районе.

Инцидент произошле сегодня в районе хутора Петровский.

"В 09:50 мск... на реке Дон сел на мель сухогруз "Зерноград". Маршрут Ростов - порт Трабзон (Турция)", - приводит сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области ТАСС.

На борту сухогруза находятся 12 граждан России, говорится в сообщении ведомства. Они не пострадали, разлива нефтепродуктов нет, судовой ход не перекрыт, сообщили спасатели.

К месту, где находится судно, направлены четыре буксира, говорится в сообщении.

По данным на 11.50 мск сегодня информации о севшем на мель судне на сайте Главного управления МЧС по Ростоской области не опубликована.

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря 2019 года следовавший в Турцию сухогруз, на борту которого находятся 14 членов экипажа, сел на мель на Дону.
Примечание:

"Иранский теплоход снят с мели в Астраханской области", "Спасатели прервали работы по снятию сухогруза с мели на Кубани", "Два грузовых судна сели на мель в Ростовской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 января 2020, 11:54

26 января 2020, 11:17

  • Минкомсвязи Дагестана отреагировало на отказ журналиста Абдулгамидова от награды

    Дагестанский журналист Алик Абдулгамидов отказался от медали, выпущенной к 20-летию разгрома боевиков Басаева и Хаттаба, указав, что в список награждаемых не включены его коллеги, которые освещали те события. Глава Минкомсвязи Дагестана пообещал Абдулгамидову включить перечисленных журналистов в перечень получателей юбилейной награды.

26 января 2020, 10:36

  • Волгоградцев возмутило сравнение мусора на Кубани с Мамаевым Курганом

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сравнивший горы мусора в Белореченске с Мамаевым Курганом в Волгограде, должен публично извиниться за свои слова, заявил председатель реготделения «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян. Такие сравнения кощунственны и недопустимы, считает ветеран Борис Усик.

26 января 2020, 09:31

26 января 2020, 08:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи