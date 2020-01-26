Сухогруз сел на мель в Ростовской области

Следовавшее в Турцию судно, на борту которого находятся 12 членов экипажа, село на мель на реке Дон в Азовском районе.

Инцидент произошле сегодня в районе хутора Петровский.

"В 09:50 мск... на реке Дон сел на мель сухогруз "Зерноград". Маршрут Ростов - порт Трабзон (Турция)", - приводит сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области ТАСС.

На борту сухогруза находятся 12 граждан России, говорится в сообщении ведомства. Они не пострадали, разлива нефтепродуктов нет, судовой ход не перекрыт, сообщили спасатели.

К месту, где находится судно, направлены четыре буксира, говорится в сообщении.

По данным на 11.50 мск сегодня информации о севшем на мель судне на сайте Главного управления МЧС по Ростоской области не опубликована.