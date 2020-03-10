10 марта 2020, 22:30

Следком начал проверку по жалобе сироты из Кабардино-Балкарии

В ходе проверки следователи намерены выяснить, почему в течение многих лет не решается вопрос с предоставлением жилья сироте Марии Гегиевой, проживающей в селении Герменчик Урванского района.

Как писал "Кавказский узел", 28-летняя Мария Гегиева пожаловалась в общественную организацию "Народный контроль Кабардино-Балкарии" на проволочки с предоставлением жилья. Девушка утверждает, что состоит на учете в райадминистрации на получение жилья, как сирота, с 2000 года, а решение суда о выделении ей квартиры вне очереди уже девять лет не исполняется.

Решение о доследственной проверке по жалобам сироты было принято следственными органами в связи с распространенным в средствах массовой информации  сообщении о непредоставлении ей жилища, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по КБР.

«В ходе проверки следствием будут изучены обстоятельства и причины, по которым вопрос с предоставлением жилья не был разрешен в предусмотренном законом порядке», - сказано в этом сообщении.

Как сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» руководитель «Народного контроля Кабардино-Балкарии» Владимир Тумов, обращение Гегиевой организация направила в прокуратуру республики, и надзорное ведомство взяло его на контроль. При этом на сайте прокуратуры КБР информации о жалобах Гегиевой и принимаемых по ней мерам, по данным на 22.10 мск 10 марта, нет.

Ранее замдиректора Центра правовой помощи "Содействие" Наталья Юнусова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что "Верховный суд России пояснил, что вообще незаконно установление каких-либо очередей" на жилье для сирот. "В федеральном законодательстве четко прописано, что по достижении 18 лет сироты должны получить жилье", - отметила она.

Примечание:

"Сирота пожаловалась на отказ волгоградских чиновников предоставить жилье", "Прокуратура добилась стипендий и пособий для сирот в Волгограде", "Жители Чечни раскритиковали схему выделения квартир сиротам".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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